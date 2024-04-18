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МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая - РИА Новости, 18.04.2024
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12:44 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/grossi-1940770260.html
МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая - РИА Новости, 18.04.2024
МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:44
2024-04-18T12:44
россия
москва
рафаэль гросси
мария захарова
магатэ
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она могла бы состояться в конце мая", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
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россия, москва, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, в мире
Россия, Москва, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, В мире
МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая

Захарова: визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Россию может состояться в конце мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она могла бы состояться в конце мая", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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20 сентября 2023, 15:42
 
РоссияМоскваРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭВ мире
 
 
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