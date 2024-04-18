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МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая - РИА Новости, 18.04.2024
МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:44
2024-04-18T12:44
2024-04-18T12:44
россия
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рафаэль гросси
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она могла бы состояться в конце мая", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, в мире
Россия, Москва, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, В мире
МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
Захарова: визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Россию может состояться в конце мая
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она могла бы состояться в конце мая", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.