https://ria.ru/20240418/grossi-1940770260.html

МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая

МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая - РИА Новости, 18.04.2024

МИД не исключил, что визит Гросси в Россию может состояться в конце мая

Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:44

2024-04-18T12:44

2024-04-18T12:44

россия

москва

рафаэль гросси

мария захарова

магатэ

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931529578_0:35:2862:1645_1920x0_80_0_0_9be1e9b42a516272c6c8b9b094064666.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она могла бы состояться в конце мая", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.

https://ria.ru/20230920/vizit-1897568981.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, в мире