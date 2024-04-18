https://ria.ru/20240418/gosizmena-1940823502.html

Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам

Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам - РИА Новости, 18.04.2024

Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам

Краснодарский краевой суд по делу о покушении на госизмену приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который намеревался воевать против ВС... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:23

2024-04-18T15:23

2024-04-18T15:26

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

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краснодарский край

краснодарский краевой суд

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Краснодарский краевой суд по делу о покушении на госизмену приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который намеревался воевать против ВС РФ и был задержан по пути на Украину, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. "Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело в отношении Даниила Зинковского по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьей 275 УК РФ (покушение на государственную измену – ред.)… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Установлено, что Зинковский в сентябре 2022 года позвонил на контактный номер и сообщил о своем намерении вступить в состав одного из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ. Он направлялся в сторону Украины, выехал из Краснодарского края в Ростовскую область, где был задержан. Все его действия контролировались сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании Зинковский полностью признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933939464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, краснодарский край, краснодарский краевой суд, вооруженные силы рф