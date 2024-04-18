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Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 18.04.2024 (обновлено: 15:26 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/gosizmena-1940823502.html
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам - РИА Новости, 18.04.2024
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам
Краснодарский краевой суд по делу о покушении на госизмену приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который намеревался воевать против ВС... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:23
2024-04-18T15:26
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
краснодарский край
краснодарский краевой суд
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Краснодарский краевой суд по делу о покушении на госизмену приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который намеревался воевать против ВС РФ и был задержан по пути на Украину, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. "Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело в отношении Даниила Зинковского по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьей 275 УК РФ (покушение на государственную измену – ред.)… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Установлено, что Зинковский в сентябре 2022 года позвонил на контактный номер и сообщил о своем намерении вступить в состав одного из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ. Он направлялся в сторону Украины, выехал из Краснодарского края в Ростовскую область, где был задержан. Все его действия контролировались сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании Зинковский полностью признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933939464.html
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происшествия, россия, украина, краснодарский край, краснодарский краевой суд, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд, Вооруженные силы РФ
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам

Житель Кубани получил семь лет колонии за попытку уехать воевать за ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Краснодарский краевой суд по делу о покушении на госизмену приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который намеревался воевать против ВС РФ и был задержан по пути на Украину, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.
"Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело в отношении Даниила Зинковского по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьей 275 УК РФ (покушение на государственную измену – ред.)… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.
Установлено, что Зинковский в сентябре 2022 года позвонил на контактный номер и сообщил о своем намерении вступить в состав одного из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ. Он направлялся в сторону Украины, выехал из Краснодарского края в Ростовскую область, где был задержан. Все его действия контролировались сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В судебном заседании Зинковский полностью признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил, добавляют в ведомстве.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ
18 марта, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаКраснодарский крайКраснодарский краевой судВооруженные силы РФ
 
 
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