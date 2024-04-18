https://ria.ru/20240418/gosizmena-1940823502.html
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам - РИА Новости, 18.04.2024
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам
Краснодарский краевой суд по делу о покушении на госизмену приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который намеревался воевать против ВС... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:23
2024-04-18T15:23
2024-04-18T15:26
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краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 18 апр – РИА Новости. Краснодарский краевой суд по делу о покушении на госизмену приговорил к 7 годам колонии строгого режима местного жителя, который намеревался воевать против ВС РФ и был задержан по пути на Украину, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. "Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело в отношении Даниила Зинковского по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьей 275 УК РФ (покушение на государственную измену – ред.)… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Установлено, что Зинковский в сентябре 2022 года позвонил на контактный номер и сообщил о своем намерении вступить в состав одного из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ. Он направлялся в сторону Украины, выехал из Краснодарского края в Ростовскую область, где был задержан. Все его действия контролировались сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании Зинковский полностью признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил, добавляют в ведомстве.
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РИА Новости
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происшествия, россия, украина, краснодарский край, краснодарский краевой суд, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд, Вооруженные силы РФ
Жителя Кубани, желавшего воевать за ВСУ, приговорили к семи годам
Житель Кубани получил семь лет колонии за попытку уехать воевать за ВСУ