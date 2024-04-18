https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html

При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз"

При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз" - РИА Новости, 18.04.2024

При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз"

Предприятие "Донбасстрансгаз" получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:02

2024-04-18T16:02

2024-04-18T16:02

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сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Предприятие "Донбасстрансгаз" получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 11:45 выпустили по центру Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что, по предварительным данным, обстрел центра города велся из РСЗО HIMARS. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): государственное унитарное предприятие ДНР "Донбасстрансгаз" по улице Гагарина", - говорится в сообщении ведомства. Представительство также уточнило, что среди девяти пострадавших в результате обстрела Горловки в четверг была девочка 2019 года рождения. Кроме того, повреждения получили станция переливания крови, городская больница, Горловский профессиональный техникум и многоквартирные жилые дома. В Никитовском районе города при сбросе боеприпаса с украинского дрона повреждения получил гражданский автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html

https://ria.ru/20231222/zhertvy-1917555539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, стирол