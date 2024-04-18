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При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз" - РИА Новости, 18.04.2024
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16:02 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html
При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз"
При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз" - РИА Новости, 18.04.2024
При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз"
Предприятие "Донбасстрансгаз" получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:02
2024-04-18T16:02
в мире
горловка
донецкая народная республика
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денис пушилин
сцкк
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Предприятие "Донбасстрансгаз" получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 11:45 выпустили по центру Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что, по предварительным данным, обстрел центра города велся из РСЗО HIMARS. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): государственное унитарное предприятие ДНР "Донбасстрансгаз" по улице Гагарина", - говорится в сообщении ведомства. Представительство также уточнило, что среди девяти пострадавших в результате обстрела Горловки в четверг была девочка 2019 года рождения. Кроме того, повреждения получили станция переливания крови, городская больница, Горловский профессиональный техникум и многоквартирные жилые дома. В Никитовском районе города при сбросе боеприпаса с украинского дрона повреждения получил гражданский автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Стирол, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз"

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено предприятие "Донбасстрансгаз"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Предприятие "Донбасстрансгаз" получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 11:45 выпустили по центру Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что, по предварительным данным, обстрел центра города велся из РСЗО HIMARS.
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"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): государственное унитарное предприятие ДНР "Донбасстрансгаз" по улице Гагарина", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство также уточнило, что среди девяти пострадавших в результате обстрела Горловки в четверг была девочка 2019 года рождения. Кроме того, повреждения получили станция переливания крови, городская больница, Горловский профессиональный техникум и многоквартирные жилые дома. В Никитовском районе города при сбросе боеприпаса с украинского дрона повреждения получил гражданский автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСЦККСтирол
 
 
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