При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз"
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено предприятие "Донбасстрансгаз"
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Предприятие "Донбасстрансгаз" получило повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 11:45 выпустили по центру Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что, по предварительным данным, обстрел центра города велся из РСЗО HIMARS.
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): государственное унитарное предприятие ДНР "Донбасстрансгаз" по улице Гагарина", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство также уточнило, что среди девяти пострадавших в результате обстрела Горловки в четверг была девочка 2019 года рождения. Кроме того, повреждения получили станция переливания крови, городская больница, Горловский профессиональный техникум и многоквартирные жилые дома. В Никитовском районе города при сбросе боеприпаса с украинского дрона повреждения получил гражданский автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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