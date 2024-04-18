https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940769708.html

В Горловке при обстреле пострадали шесть мирных жителей

В Горловке при обстреле пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 18.04.2024

В Горловке при обстреле пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей получили легкие ранения при украинском обстреле центра Горловки, среди пострадавших есть ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:43

2024-04-18T12:43

2024-04-18T12:51

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили легкие ранения при украинском обстреле центра Горловки, среди пострадавших есть ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований легкие ранения получили 6 мирных горловчан, в числе которых один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном мэра.Мэр также сообщил, что повреждения получили медицинские учреждения, в том числе в центре города. Кроме того, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на жилмассив "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940770569.html

https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, происшествия