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В Приднестровье призвали установить миротворческий пост у Дубоссарской ГЭС - РИА Новости, 18.04.2024
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13:38 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ges-1940791436.html
В Приднестровье призвали установить миротворческий пост у Дубоссарской ГЭС
В Приднестровье призвали установить миротворческий пост у Дубоссарской ГЭС - РИА Новости, 18.04.2024
В Приднестровье призвали установить миротворческий пост у Дубоссарской ГЭС
Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) предлагает установить дополнительный миротворческий РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:38
2024-04-18T13:38
в мире
днестр
молдавия
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) предлагает установить дополнительный миротворческий пост при въезде на плотину Дубоссарской ГЭС на правом берегу Днестра. "Одним из необходимых дополнительных мероприятий по совершенствованию антитеррористической защиты Дубоссарской ГЭС является установка дополнительного поста Совместных Миротворческих Сил при въезде на плотину Дубоссарской ГЭС на правом берегу реки Днестр. В настоящее время такой пост... имеется только на левом берегу", - говорится в обращении. Приднестровская делегация в ОКК также сообщает, что соответствующее обращение поступило от руководства Дубоссарской ГЭС. Отмечается, что оно обосновано напряженной обстановкой в регионе в последнее время, в том числе вокруг Приднестровья, а также недавними событиями на приднестровских режимных объектах. "В последнее время общая военно-политическая обстановка в Причерноморье в целом и в бассейне реки Днестр серьезно изменилась, что вызывает обоснованную тревогу у местного населения, которое полностью зависит от работы ГЭС, а также отчетливо понимает, что в случае повреждения тела плотины неминуемо возрастает опасность подтопления больших густонаселённых территорий как на левом, так и на правом берегах Днестра, а это чревато неисчислимыми бедствиями для жителей этих районов", - отмечено в обращении. Делегация в ОКК от ПМР обращает внимание на то, что рассмотреть просьбу коллектива Дубоссарской ГЭС целесообразно в течение месяца и принять все организационные решения, чтобы выставить трехсторонний миротворческий пост. "Нет сомнений, что выставление такого поста... при въезде на плотину Дубоссарской ГЭС на правом берегу реки Днестр будет способствовать спокойствию населения, проживающего на обоих берегах Днестра", - подчеркивается в обращении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20240416/pridnestrove-1940404143.html
https://ria.ru/20240409/granitsy-1938963533.html
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в мире, днестр, молдавия, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Днестр, Молдавия, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
В Приднестровье призвали установить миротворческий пост у Дубоссарской ГЭС

Делегация ПМР предложила установить пост при въезде на плотину Дубоссарской ГЭС

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМиротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье
Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) предлагает установить дополнительный миротворческий пост при въезде на плотину Дубоссарской ГЭС на правом берегу Днестра.
"Одним из необходимых дополнительных мероприятий по совершенствованию антитеррористической защиты Дубоссарской ГЭС является установка дополнительного поста Совместных Миротворческих Сил при въезде на плотину Дубоссарской ГЭС на правом берегу реки Днестр. В настоящее время такой пост... имеется только на левом берегу", - говорится в обращении.
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Приднестровская делегация в ОКК также сообщает, что соответствующее обращение поступило от руководства Дубоссарской ГЭС. Отмечается, что оно обосновано напряженной обстановкой в регионе в последнее время, в том числе вокруг Приднестровья, а также недавними событиями на приднестровских режимных объектах. "В последнее время общая военно-политическая обстановка в Причерноморье в целом и в бассейне реки Днестр серьезно изменилась, что вызывает обоснованную тревогу у местного населения, которое полностью зависит от работы ГЭС, а также отчетливо понимает, что в случае повреждения тела плотины неминуемо возрастает опасность подтопления больших густонаселённых территорий как на левом, так и на правом берегах Днестра, а это чревато неисчислимыми бедствиями для жителей этих районов", - отмечено в обращении.
Делегация в ОКК от ПМР обращает внимание на то, что рассмотреть просьбу коллектива Дубоссарской ГЭС целесообразно в течение месяца и принять все организационные решения, чтобы выставить трехсторонний миротворческий пост. "Нет сомнений, что выставление такого поста... при въезде на плотину Дубоссарской ГЭС на правом берегу реки Днестр будет способствовать спокойствию населения, проживающего на обоих берегах Днестра", - подчеркивается в обращении.
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9 апреля, 23:40
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
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