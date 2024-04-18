Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже
Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в СИЗО "Лефортово"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в сообщении американского посольства в Москве.
"Посол Трейси сегодня посетила Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что Гершкович "в хорошем расположении духа".
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.