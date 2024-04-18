Рейтинг@Mail.ru
Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 18.04.2024 (обновлено: 20:10 18.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240418/gershkovich-1940893028.html
Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже
Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 18.04.2024
Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже
Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:39
2024-04-18T20:10
сша
лефортово
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901730938_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_22948e9bbf97bb7ee1fdaefb8439412e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в сообщении американского посольства в Москве."Посол Трейси сегодня посетила Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.Отмечается, что Гершкович "в хорошем расположении духа".ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901730938_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f74826fa56831e03c5ee96b7cf544c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, лефортово, общество
США, Лефортово, Общество
Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в СИЗО "Лефортово"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в сообщении американского посольства в Москве.
"Посол Трейси сегодня посетила Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что Гершкович "в хорошем расположении духа".
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича
28 марта, 13:06
 
СШАЛефортовоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала