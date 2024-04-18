https://ria.ru/20240418/gershkovich-1940893028.html

Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 18.04.2024

Посол США посетила Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:39

2024-04-18T19:39

2024-04-18T20:10

сша

лефортово

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", говорится в сообщении американского посольства в Москве."Посол Трейси сегодня посетила Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.Отмечается, что Гершкович "в хорошем расположении духа".ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, лефортово, общество