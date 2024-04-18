https://ria.ru/20240418/germaniya-1940836048.html

Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы

Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы - РИА Новости, 18.04.2024

Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы

Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:55

2024-04-18T15:55

2024-04-18T16:04

в мире

германия

саксония-анхальт

тюрингия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940838332_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_3faf28f971dd2e4691618b1c1c29e733.jpg

БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в ходе предвыборной кампании, сообщил журналистам представитель земельного суда города Галле в четверг. В четверг в немецком городе Галле прошло первое судебное заседание по делу Хёке. "В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание от денежного штрафа до лишения свободы на три года", - сказала пресс-секретарь суда после процесса. Общение с журналистами в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt. В настоящий момент запланированы еще три судебных заседания. Как уточнила представитель суда, при необходимости их количество будет увеличено. Как сообщалось ранее, Хёке обвиняют в использовании символики антиконституционных и террористических организаций. Уточнялось, что 29 мая 2021 года обвиняемый завершил свою речь в ходе предвыборного мероприятия в городе Мерзебург призывом сделать всё для Саксонии-Анхальт и Германии, при этом последняя часть фразы ("все для Германии") совпадала с запрещенным лозунгом штурмовых отрядов СА времен национал-социализма. Позднее Хёке заявил, что открытие против него уголовного дела свидетельствует о серьезных проблемах с правосудием в Германии. Как отмечают СМИ, сам 52-летний политик, в прошлом учитель истории, утверждает, что ему было неизвестно, что часть его фразы являлась нацистским слоганом. Предполагалось, что на предстоящих выборах в ландтаг (земельный парламент) Тюрингии 1 сентября Хёке выступит в качестве главного кандидата от АдГ.

https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html

https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html

германия

саксония-анхальт

тюрингия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, саксония-анхальт, тюрингия