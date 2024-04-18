Рейтинг@Mail.ru
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 18.04.2024 (обновлено: 16:04 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/germaniya-1940836048.html
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы - РИА Новости, 18.04.2024
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы
Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:55
2024-04-18T16:04
в мире
германия
саксония-анхальт
тюрингия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940838332_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_3faf28f971dd2e4691618b1c1c29e733.jpg
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в ходе предвыборной кампании, сообщил журналистам представитель земельного суда города Галле в четверг. В четверг в немецком городе Галле прошло первое судебное заседание по делу Хёке. "В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание от денежного штрафа до лишения свободы на три года", - сказала пресс-секретарь суда после процесса. Общение с журналистами в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt. В настоящий момент запланированы еще три судебных заседания. Как уточнила представитель суда, при необходимости их количество будет увеличено. Как сообщалось ранее, Хёке обвиняют в использовании символики антиконституционных и террористических организаций. Уточнялось, что 29 мая 2021 года обвиняемый завершил свою речь в ходе предвыборного мероприятия в городе Мерзебург призывом сделать всё для Саксонии-Анхальт и Германии, при этом последняя часть фразы ("все для Германии") совпадала с запрещенным лозунгом штурмовых отрядов СА времен национал-социализма. Позднее Хёке заявил, что открытие против него уголовного дела свидетельствует о серьезных проблемах с правосудием в Германии. Как отмечают СМИ, сам 52-летний политик, в прошлом учитель истории, утверждает, что ему было неизвестно, что часть его фразы являлась нацистским слоганом. Предполагалось, что на предстоящих выборах в ландтаг (земельный парламент) Тюрингии 1 сентября Хёке выступит в качестве главного кандидата от АдГ.
https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html
https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html
германия
саксония-анхальт
тюрингия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940838332_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_597af63c5536b04a2d2dfae2d40faaa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, саксония-анхальт, тюрингия
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Тюрингия
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы

Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы за нацистский слоган

© AFP 2024 / FABRIZIO BENSCHНемецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хёке во время заседания суда
Немецкий политик из партии Альтернатива для Германии (АдГ) Бьорн Хёке во время заседания суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AFP 2024 / FABRIZIO BENSCH
Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хёке во время заседания суда
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в ходе предвыборной кампании, сообщил журналистам представитель земельного суда города Галле в четверг.
В четверг в немецком городе Галле прошло первое судебное заседание по делу Хёке.
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской
26 февраля, 15:55
"В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание от денежного штрафа до лишения свободы на три года", - сказала пресс-секретарь суда после процесса. Общение с журналистами в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
В настоящий момент запланированы еще три судебных заседания. Как уточнила представитель суда, при необходимости их количество будет увеличено.
Как сообщалось ранее, Хёке обвиняют в использовании символики антиконституционных и террористических организаций. Уточнялось, что 29 мая 2021 года обвиняемый завершил свою речь в ходе предвыборного мероприятия в городе Мерзебург призывом сделать всё для Саксонии-Анхальт и Германии, при этом последняя часть фразы ("все для Германии") совпадала с запрещенным лозунгом штурмовых отрядов СА времен национал-социализма. Позднее Хёке заявил, что открытие против него уголовного дела свидетельствует о серьезных проблемах с правосудием в Германии.
Как отмечают СМИ, сам 52-летний политик, в прошлом учитель истории, утверждает, что ему было неизвестно, что часть его фразы являлась нацистским слоганом.
Предполагалось, что на предстоящих выборах в ландтаг (земельный парламент) Тюрингии 1 сентября Хёке выступит в качестве главного кандидата от АдГ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Германии признали отделение АдГ в Саксонии правоэкстремистским
8 декабря 2023, 13:17
 
В миреГерманияСаксония-АнхальтТюрингия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала