https://ria.ru/20240418/germaniya-1940836048.html
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы - РИА Новости, 18.04.2024
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы
Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:55
2024-04-18T15:55
2024-04-18T16:04
в мире
германия
саксония-анхальт
тюрингия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940838332_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_3faf28f971dd2e4691618b1c1c29e733.jpg
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в ходе предвыборной кампании, сообщил журналистам представитель земельного суда города Галле в четверг. В четверг в немецком городе Галле прошло первое судебное заседание по делу Хёке. "В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание от денежного штрафа до лишения свободы на три года", - сказала пресс-секретарь суда после процесса. Общение с журналистами в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt. В настоящий момент запланированы еще три судебных заседания. Как уточнила представитель суда, при необходимости их количество будет увеличено. Как сообщалось ранее, Хёке обвиняют в использовании символики антиконституционных и террористических организаций. Уточнялось, что 29 мая 2021 года обвиняемый завершил свою речь в ходе предвыборного мероприятия в городе Мерзебург призывом сделать всё для Саксонии-Анхальт и Германии, при этом последняя часть фразы ("все для Германии") совпадала с запрещенным лозунгом штурмовых отрядов СА времен национал-социализма. Позднее Хёке заявил, что открытие против него уголовного дела свидетельствует о серьезных проблемах с правосудием в Германии. Как отмечают СМИ, сам 52-летний политик, в прошлом учитель истории, утверждает, что ему было неизвестно, что часть его фразы являлась нацистским слоганом. Предполагалось, что на предстоящих выборах в ландтаг (земельный парламент) Тюрингии 1 сентября Хёке выступит в качестве главного кандидата от АдГ.
https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html
https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html
германия
саксония-анхальт
тюрингия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940838332_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_597af63c5536b04a2d2dfae2d40faaa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, саксония-анхальт, тюрингия
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Тюрингия
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы
Главе тюрингского отделения АдГ грозит до трех лет тюрьмы за нацистский слоган
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Главе тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хёке грозит до трех лет лишения свободы из-за использования нацистского слогана в ходе предвыборной кампании, сообщил журналистам представитель земельного суда города Галле в четверг.
В четверг в немецком городе Галле прошло первое судебное заседание по делу Хёке.
"В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому грозит наказание от денежного штрафа до лишения свободы на три года", - сказала пресс-секретарь суда после процесса. Общение с журналистами в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
В настоящий момент запланированы еще три судебных заседания. Как уточнила представитель суда, при необходимости их количество будет увеличено.
Как сообщалось ранее, Хёке обвиняют в использовании символики антиконституционных и террористических организаций. Уточнялось, что 29 мая 2021 года обвиняемый завершил свою речь в ходе предвыборного мероприятия в городе Мерзебург призывом сделать всё для Саксонии-Анхальт
и Германии
, при этом последняя часть фразы ("все для Германии") совпадала с запрещенным лозунгом штурмовых отрядов СА времен национал-социализма. Позднее Хёке заявил, что открытие против него уголовного дела свидетельствует о серьезных проблемах с правосудием в Германии.
Как отмечают СМИ, сам 52-летний политик, в прошлом учитель истории, утверждает, что ему было неизвестно, что часть его фразы являлась нацистским слоганом.
Предполагалось, что на предстоящих выборах в ландтаг (земельный парламент) Тюрингии
1 сентября Хёке выступит в качестве главного кандидата от АдГ.