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Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом

Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом - РИА Новости, 18.04.2024

Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщило агентство "Украинские новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:43

2024-04-18T09:43

2024-04-18T10:10

в мире

германия

украина

роберт хабек

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщило агентство "Украинские новости" в Telegram-канале. "На Украину с неанонсированным визитом приехал вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Хабек отметил, что в его делегацию вошли представители оборонной промышленности, а также энергетического сектора, чтобы еще раз посмотреть на месте, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, украина, роберт хабек