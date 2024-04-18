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Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом - РИА Новости, 18.04.2024
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09:43 18.04.2024 (обновлено: 10:10 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/germaniya-1940722027.html
Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом
Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом - РИА Новости, 18.04.2024
Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом
Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщило агентство "Украинские новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:43
2024-04-18T10:10
в мире
германия
украина
роберт хабек
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщило агентство "Украинские новости" в Telegram-канале. "На Украину с неанонсированным визитом приехал вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Хабек отметил, что в его делегацию вошли представители оборонной промышленности, а также энергетического сектора, чтобы еще раз посмотреть на месте, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
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в мире, германия, украина, роберт хабек
В мире, Германия, Украина, Роберт Хабек
Министр экономики Германии прибыл на Украину с необъявленным визитом

Министр экономики Германии Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщило агентство "Украинские новости" в Telegram-канале.
"На Украину с неанонсированным визитом приехал вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Хабек отметил, что в его делегацию вошли представители оборонной промышленности, а также энергетического сектора, чтобы еще раз посмотреть на месте, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
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