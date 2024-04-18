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В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены - РИА Новости, 18.04.2024
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15:50 18.04.2024
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В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены
В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены - РИА Новости, 18.04.2024
В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены
В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:50
2024-04-18T15:50
украина
кристалина георгиева
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Мы оцениваем потребности на этот год в 42 миллиарда долларов. Мы уверены, что эти потребности будут выполнены", - сообщила она в четверг на пресс-брифинге. По словам главы МВФ, фонд продолжит пристально мониторить положение дел в украинской экономике.
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украина, кристалина георгиева, мвф, в мире
Украина, Кристалина Георгиева, МВФ, В мире
В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены

Глава МВФ Георгиева: Украина за 2024 год получит 42 миллиарда долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Мы оцениваем потребности на этот год в 42 миллиарда долларов. Мы уверены, что эти потребности будут выполнены", - сообщила она в четверг на пресс-брифинге.
По словам главы МВФ, фонд продолжит пристально мониторить положение дел в украинской экономике.
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