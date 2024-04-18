https://ria.ru/20240418/georgieva-1940833885.html

В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены

В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены - РИА Новости, 18.04.2024

В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены

В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:50

2024-04-18T15:50

2024-04-18T15:50

украина

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Мы оцениваем потребности на этот год в 42 миллиарда долларов. Мы уверены, что эти потребности будут выполнены", - сообщила она в четверг на пресс-брифинге. По словам главы МВФ, фонд продолжит пристально мониторить положение дел в украинской экономике.

https://ria.ru/20240223/mvf-1929099487.html

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Варвара Скокшина

украина, кристалина георгиева, мвф, в мире