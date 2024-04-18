https://ria.ru/20240418/georgieva-1940833885.html
В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены
В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены - РИА Новости, 18.04.2024
В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены
В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:50
2024-04-18T15:50
2024-04-18T15:50
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кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что потребности Украины во внешнем финансировании в 42 миллиарда долларов на 2024 год будут выполнены, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Мы оцениваем потребности на этот год в 42 миллиарда долларов. Мы уверены, что эти потребности будут выполнены", - сообщила она в четверг на пресс-брифинге. По словам главы МВФ, фонд продолжит пристально мониторить положение дел в украинской экономике.
https://ria.ru/20240223/mvf-1929099487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кристалина георгиева, мвф, в мире
Украина, Кристалина Георгиева, МВФ, В мире
В МВФ уверены, что потребности Украины в финансировании будут выполнены
Глава МВФ Георгиева: Украина за 2024 год получит 42 миллиарда долларов