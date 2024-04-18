https://ria.ru/20240418/ganchev-1940762540.html
Ганчев рассказал о жизни в подконтрольной России части Харьковской области
Ганчев рассказал о жизни в подконтрольной России части Харьковской области - РИА Новости, 18.04.2024
Ганчев рассказал о жизни в подконтрольной России части Харьковской области
Жители подконтрольной РФ части Харьковской области живут без света и газа из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск, рассказал РИА... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:17
2024-04-18T12:17
2024-04-18T12:17
харьковская область
россия
белгородская область
виталий ганчев
общество
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апр - РИА Новости. Жители подконтрольной РФ части Харьковской области живут без света и газа из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Всегда мне задают один и тот же вопрос, как проживают там (на подконтрольной РФ территории Харьковской области – ред.) люди. Да очень тяжело. Сами понимаете, когда идут активные боевые действия… Я не могу сказать, что там находятся какие-то военизированные формирования, там живут простые люди. Но, тем не менее, линия соприкосновения с врагом, она все-таки очень близка… Нет света, нет газа. Мы, конечно, своими силами подключили людям воду, завозим уголь до сих пор", - рассказал Ганчев. По его словам, часть людей эвакуировали, но некоторые жители еще остаются на данной территории. "Частично мы, конечно, оказали поддержку, кто захотел эвакуироваться, те выехали. И на зимний период выехали из-за того, что не могли там находиться, проживать просто физически из-за холода, и старики, и раненные, и больные люди, которых мы вывозим на территорию Белгородской области для оказания медицинской помощи", - пояснил Ганчев.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940501089.html
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, белгородская область, виталий ганчев, общество
Харьковская область, Россия, Белгородская область, Виталий Ганчев, Общество
Ганчев рассказал о жизни в подконтрольной России части Харьковской области
Люди в подконтрольной России части Харьковской области живут без света и газа
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апр - РИА Новости. Жители подконтрольной РФ части Харьковской области живут без света и газа из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Всегда мне задают один и тот же вопрос, как проживают там (на подконтрольной РФ территории Харьковской области – ред.) люди. Да очень тяжело. Сами понимаете, когда идут активные боевые действия… Я не могу сказать, что там находятся какие-то военизированные формирования, там живут простые люди. Но, тем не менее, линия соприкосновения с врагом, она все-таки очень близка… Нет света, нет газа. Мы, конечно, своими силами подключили людям воду, завозим уголь до сих пор", - рассказал Ганчев.
По его словам, часть людей эвакуировали, но некоторые жители еще остаются на данной территории.
"Частично мы, конечно, оказали поддержку, кто захотел эвакуироваться, те выехали. И на зимний период выехали из-за того, что не могли там находиться, проживать просто физически из-за холода, и старики, и раненные, и больные люди, которых мы вывозим на территорию Белгородской области
для оказания медицинской помощи", - пояснил Ганчев.