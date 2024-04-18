https://ria.ru/20240418/g7-1940871774.html
Источник: по итогам встречи G7 на Капри выпустят три коммюнике
Источник: по итогам встречи G7 на Капри выпустят три коммюнике - РИА Новости, 18.04.2024
Источник: по итогам встречи G7 на Капри выпустят три коммюнике
Главы МИД "Большой семерки" выпустят три коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри, заявил РИА Новости источник на мероприятии. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:06
2024-04-18T18:06
2024-04-18T18:28
в мире
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КАПРИ (Италия), 18 апр – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" выпустят три коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри, заявил РИА Новости источник на мероприятии."Одно заявление будет посвящено Украине, второе – Ближнему Востоку, третье коснется ситуации в Красном море, Азиатско-тихоокеанском регионе и остальном мире", - сказал собеседник агентства.Рабочие сессии министерской встречи завершатся в пятницу в первой половине дня.
https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, украина, ближний восток
В мире, G7, Украина, Ближний Восток
Источник: по итогам встречи G7 на Капри выпустят три коммюнике
Источник: главы МИД G7 выпустят три коммюнике по итогам встречи на Капри