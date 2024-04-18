https://ria.ru/20240418/g7-1940871774.html

Источник: по итогам встречи G7 на Капри выпустят три коммюнике

Источник: по итогам встречи G7 на Капри выпустят три коммюнике - РИА Новости, 18.04.2024

Источник: по итогам встречи G7 на Капри выпустят три коммюнике

Главы МИД "Большой семерки" выпустят три коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри, заявил РИА Новости источник на мероприятии. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:06

2024-04-18T18:06

2024-04-18T18:28

в мире

g7

украина

ближний восток

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КАПРИ (Италия), 18 апр – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" выпустят три коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри, заявил РИА Новости источник на мероприятии."Одно заявление будет посвящено Украине, второе – Ближнему Востоку, третье коснется ситуации в Красном море, Азиатско-тихоокеанском регионе и остальном мире", - сказал собеседник агентства.Рабочие сессии министерской встречи завершатся в пятницу в первой половине дня.

https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html

украина

ближний восток

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, g7, украина, ближний восток