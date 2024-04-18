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Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья - РИА Новости, 18.04.2024
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03:24 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья
Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья - РИА Новости, 18.04.2024
Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья
Сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая - начала июня, реки на севере Сибири и Дальнего Востока пока не вскрылись, поэтому неожиданности за... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:24
2024-04-18T03:24
россия
дальний восток
орск
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая - начала июня, реки на севере Сибири и Дальнего Востока пока не вскрылись, поэтому неожиданности за полтора месяца еще могут произойти, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова. "Вообще в нашей стране он (сезон половодья – ред.) растягивается до конца мая - начала июня. Где-нибудь на Колыме в начале июня только вскрываются реки. На Лене еще вскрытия не было, поэтому еще полтора месяца всякие неожиданности могут быть", - сказала Фролова. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html
россия
дальний восток
орск
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россия, дальний восток, орск
Россия, Дальний Восток, Орск
Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья

Гидролог Фролова: сюрпризы от половодья в России можно ожидать еще 1,5 месяца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая - начала июня, реки на севере Сибири и Дальнего Востока пока не вскрылись, поэтому неожиданности за полтора месяца еще могут произойти, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова.
"Вообще в нашей стране он (сезон половодья – ред.) растягивается до конца мая - начала июня. Где-нибудь на Колыме в начале июня только вскрываются реки. На Лене еще вскрытия не было, поэтому еще полтора месяца всякие неожиданности могут быть", - сказала Фролова.
Последствия весеннего половодья в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
4 апреля, 08:02
В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
 
РоссияДальний ВостокОрск
 
 
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