https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья

Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья - РИА Новости, 18.04.2024

Гидролог предположила, сколько еще продлятся "сюрпризы" от половодья

Сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая - начала июня, реки на севере Сибири и Дальнего Востока пока не вскрылись, поэтому неожиданности за... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:24

2024-04-18T03:24

2024-04-18T03:24

россия

дальний восток

орск

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая - начала июня, реки на севере Сибири и Дальнего Востока пока не вскрылись, поэтому неожиданности за полтора месяца еще могут произойти, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова. "Вообще в нашей стране он (сезон половодья – ред.) растягивается до конца мая - начала июня. Где-нибудь на Колыме в начале июня только вскрываются реки. На Лене еще вскрытия не было, поэтому еще полтора месяца всякие неожиданности могут быть", - сказала Фролова. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

россия

дальний восток

орск

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россия, дальний восток, орск