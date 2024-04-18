https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940757106.html

Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России

Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России - РИА Новости, 18.04.2024

Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России

Передача Францией авианосца "Шарль де Голль" под командование НАТО - еще одно наглядное свидетельство неуклонного "размывания" национального суверенитета... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:56

2024-04-18T11:56

2024-04-18T11:56

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Передача Францией авианосца "Шарль де Голль" под командование НАТО - еще одно наглядное свидетельство неуклонного "размывания" национального суверенитета Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обратили внимание на информацию генштаба вооруженных сил Франции о передаче под оперативное командование НАТО авианосца "Шарль де Голль" и боевых судов в сопровождении для участия в военно-морских учениях альянса в Средиземноморье", - заявила Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что это стало первым случаем в истории Франции, когда "флагман национальных военно-морских сил, который является ключевым элементом морской составляющей сил ядерного сдерживания", передается под руководство сил НАТО. "Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания", - добавила она. По словам Захаровой, Париж своими действиями "утрачивает былую независимость и растворяется в общих подходах ЕС и НАТО". "Подобные решения Парижа еще раз убеждают нас и в том, что при обсуждении вопросов кризиса европейской безопасности, проблематики глобальной безопасности в целом, стратегической стабильности, контроля над вооружениями, французский ядерный арсенал должен рассматриваться в неразрывном единстве с американским и британским. Это вывод, к которому подвел нас президент (Франции) Макрон", - заключила официальный представитель МИД РФ. Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на главу генштаба Франции сообщила, что Париж впервые передаст свой авианосец "Шарль де Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, нато, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)