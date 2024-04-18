Рейтинг@Mail.ru
Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940757106.html
Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России
Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России - РИА Новости, 18.04.2024
Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России
Передача Францией авианосца "Шарль де Голль" под командование НАТО - еще одно наглядное свидетельство неуклонного "размывания" национального суверенитета... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:56
2024-04-18T11:56
в мире
франция
нато
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149218/44/1492184400_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_bac184201a968078bc6120ce75c8e9df.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Передача Францией авианосца "Шарль де Голль" под командование НАТО - еще одно наглядное свидетельство неуклонного "размывания" национального суверенитета Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обратили внимание на информацию генштаба вооруженных сил Франции о передаче под оперативное командование НАТО авианосца "Шарль де Голль" и боевых судов в сопровождении для участия в военно-морских учениях альянса в Средиземноморье", - заявила Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что это стало первым случаем в истории Франции, когда "флагман национальных военно-морских сил, который является ключевым элементом морской составляющей сил ядерного сдерживания", передается под руководство сил НАТО. "Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания", - добавила она. По словам Захаровой, Париж своими действиями "утрачивает былую независимость и растворяется в общих подходах ЕС и НАТО". "Подобные решения Парижа еще раз убеждают нас и в том, что при обсуждении вопросов кризиса европейской безопасности, проблематики глобальной безопасности в целом, стратегической стабильности, контроля над вооружениями, французский ядерный арсенал должен рассматриваться в неразрывном единстве с американским и британским. Это вывод, к которому подвел нас президент (Франции) Макрон", - заключила официальный представитель МИД РФ. Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на главу генштаба Франции сообщила, что Париж впервые передаст свой авианосец "Шарль де Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле.
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149218/44/1492184400_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_0989b0c9c9a6af9e532e8dae7bb2eeed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, нато, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Франция, НАТО, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО авианосец, заявил МИД России

Захарова: Франция "размывает" суверенитет, передав НАТО корабль "Шарль де Голль"

© AP Photo / Christophe EnaФранцузский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль
Французский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Французский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Передача Францией авианосца "Шарль де Голль" под командование НАТО - еще одно наглядное свидетельство неуклонного "размывания" национального суверенитета Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на информацию генштаба вооруженных сил Франции о передаче под оперативное командование НАТО авианосца "Шарль де Голль" и боевых судов в сопровождении для участия в военно-морских учениях альянса в Средиземноморье", - заявила Захарова на брифинге.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну
23 марта, 08:00
Дипломат отметила, что это стало первым случаем в истории Франции, когда "флагман национальных военно-морских сил, который является ключевым элементом морской составляющей сил ядерного сдерживания", передается под руководство сил НАТО.
"Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства, Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания", - добавила она.
Австрийские миротворческие силы НАТО EUFOR - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились
9 марта, 08:00
По словам Захаровой, Париж своими действиями "утрачивает былую независимость и растворяется в общих подходах ЕС и НАТО".
"Подобные решения Парижа еще раз убеждают нас и в том, что при обсуждении вопросов кризиса европейской безопасности, проблематики глобальной безопасности в целом, стратегической стабильности, контроля над вооружениями, французский ядерный арсенал должен рассматриваться в неразрывном единстве с американским и британским. Это вывод, к которому подвел нас президент (Франции) Макрон", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на главу генштаба Франции сообщила, что Париж впервые передаст свой авианосец "Шарль де Голль" под командование сил НАТО для учений в апреле.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
В миреФранцияНАТОРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала