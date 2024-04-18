Рейтинг@Mail.ru
Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 18.04.2024 (обновлено: 11:19 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940701767.html
Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран
Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран - РИА Новости, 18.04.2024
Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран
Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди стран ЕС, сместив с этой позиции Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T05:13
2024-04-18T11:19
экономика
россия
франция
венгрия
евросоюз
евростат
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940732632_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9ddf4f30c457e7190ecc5fc1fb7a2a35.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди стран ЕС, сместив с этой позиции Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики.Так, Франция приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, чем в январе.Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по импорту российского газа в декабре прошлого года. Но в феврале она сократила его импорт на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция — в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое — до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков. В прошлом экспорт туда достигал 150 миллиардов кубометров и даже больше, но в 2022 году, после уничтожения "Северных потоков" и антироссийских санкций, существенно снизился. По итогам 2022-го поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье упали примерно на 85 миллиардов кубов — до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.
https://ria.ru/20240412/es-1939610602.html
https://ria.ru/20240211/spg-1926648460.html
россия
франция
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940732632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f05c6d65a2d30c47ba2e117727fcb330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, франция, венгрия, евросоюз, евростат, газпром
Экономика, Россия, Франция, Венгрия, Евросоюз, Евростат, Газпром
Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран

Франция стала главным покупателем российского газа в ЕС, сместив Венгрию

© AFP 2024 / LOIC VENANCEТанкер "Рудольф Самойлович" швартуется у причала терминала СПГ Монтуар-де-Бретань, Франция
Танкер Рудольф Самойлович швартуется у причала терминала СПГ Монтуар-де-Бретань, Франция - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AFP 2024 / LOIC VENANCE
Танкер "Рудольф Самойлович" швартуется у причала терминала СПГ Монтуар-де-Бретань, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди стран ЕС, сместив с этой позиции Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики.
Так, Франция приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, чем в январе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России
12 апреля, 14:01
Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по импорту российского газа в декабре прошлого года. Но в феврале она сократила его импорт на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.
Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция — в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое — до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.
В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.
Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков. В прошлом экспорт туда достигал 150 миллиардов кубометров и даже больше, но в 2022 году, после уничтожения "Северных потоков" и антироссийских санкций, существенно снизился. По итогам 2022-го поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье упали примерно на 85 миллиардов кубов — до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.
Танкер-газовоз для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В МИД заявили о росте поставок российского СПГ во Францию
11 февраля, 05:47
 
ЭкономикаРоссияФранцияВенгрияЕвросоюзЕвростатГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала