https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940701767.html

Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран

Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран - РИА Новости, 18.04.2024

Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран

Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди стран ЕС, сместив с этой позиции Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:13

2024-04-18T05:13

2024-04-18T11:19

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди стран ЕС, сместив с этой позиции Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики.Так, Франция приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, чем в январе.Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по импорту российского газа в декабре прошлого года. Но в феврале она сократила его импорт на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция — в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое — до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков. В прошлом экспорт туда достигал 150 миллиардов кубометров и даже больше, но в 2022 году, после уничтожения "Северных потоков" и антироссийских санкций, существенно снизился. По итогам 2022-го поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье упали примерно на 85 миллиардов кубов — до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.

https://ria.ru/20240412/es-1939610602.html

https://ria.ru/20240211/spg-1926648460.html

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экономика, россия, франция, венгрия, евросоюз, евростат, газпром