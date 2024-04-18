https://ria.ru/20240418/evakuatsiya-1940900238.html

Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости, 18.04.2024

Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области нужно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщила... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:11

2024-04-18T20:11

2024-04-18T20:11

происшествия

курганская область

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области нужно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале. "Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком напряженная. Вода из Кургана идёт к вам, уровень растёт. В зоне подтопления могут оказаться многие населенные пункты округа - Белозерское, населенные пункты Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024