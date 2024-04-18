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Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости, 18.04.2024
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20:11 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/evakuatsiya-1940900238.html
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости, 18.04.2024
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области нужно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщила... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:11
2024-04-18T20:11
происшествия
курганская область
курган
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области нужно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале. "Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком напряженная. Вода из Кургана идёт к вам, уровень растёт. В зоне подтопления могут оказаться многие населенные пункты округа - Белозерское, населенные пункты Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
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происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Курган, Наводнения в России — 2024
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Власти Курганской области призвали жителей 18 населенных пунктов эвакуироваться

© Администрации города КурганРазлив реки Тобол Курганской области
Разлив реки Тобол Курганской области
© Администрации города Курган
Разлив реки Тобол Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области нужно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
"Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком напряженная. Вода из Кургана идёт к вам, уровень растёт. В зоне подтопления могут оказаться многие населенные пункты округа - Белозерское, населенные пункты Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - говорится в сообщении.
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
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ПроисшествияКурганская областьКурганНаводнения в России — 2024
 
 
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