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Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино - РИА Новости, 18.04.2024
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11:41 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/evakuatsiya-1940752777.html
Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино
Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино - РИА Новости, 18.04.2024
Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино
Власти Оренбургской области опровергли информацию о жителях села Кабанкино Саракташского района, которых якобы не эвакуировали из затопленных домов. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:41
2024-04-18T11:41
происшествия
саракташский район
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области опровергли информацию о жителях села Кабанкино Саракташского района, которых якобы не эвакуировали из затопленных домов. Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что к жителям затопленного села Кабанкино за четыре дня ни разу не приезжали спасатели и представители мэрии района, у сельчан нет моторных лодок для эвакуации и перевозки гуманитарной помощи. "По информации МЧС, от жителей села Кабанкино Саракташского района поступила 1 заявка на единый номер вызова экстренных служб 112. Силами муниципального образования Саракташский район проведена эвакуация 6 человек, в том числе 3 ребенка", - пояснили агентству в правительстве региона. Со ссылкой на администрацию Саракташского района собеседник отметил, что мониторинг ситуации на месте ведётся круглосуточно. Уровень воды, зашедшей в населенный пункт, снижается. Заявки с просьбой на оказание помощи не поступают. Ранее глава района Максим Кабанов записал на странице мэрии в соцсети "ВКонтакте" видеообращение с просьбой эвакуироваться в случае наводнения. По его словам, сложная паводковая ситуация в сёлах Кабанкино, Биктимирово и Рыскулово.
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501327.html
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саракташский район
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происшествия, саракташский район, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Саракташский район, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино

В Оренбуржье опровергли данные о якобы не эвакуированных из затопленного села

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области опровергли информацию о жителях села Кабанкино Саракташского района, которых якобы не эвакуировали из затопленных домов.
Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что к жителям затопленного села Кабанкино за четыре дня ни разу не приезжали спасатели и представители мэрии района, у сельчан нет моторных лодок для эвакуации и перевозки гуманитарной помощи.
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"По информации МЧС, от жителей села Кабанкино Саракташского района поступила 1 заявка на единый номер вызова экстренных служб 112. Силами муниципального образования Саракташский район проведена эвакуация 6 человек, в том числе 3 ребенка", - пояснили агентству в правительстве региона.
Со ссылкой на администрацию Саракташского района собеседник отметил, что мониторинг ситуации на месте ведётся круглосуточно. Уровень воды, зашедшей в населенный пункт, снижается. Заявки с просьбой на оказание помощи не поступают.
Ранее глава района Максим Кабанов записал на странице мэрии в соцсети "ВКонтакте" видеообращение с просьбой эвакуироваться в случае наводнения. По его словам, сложная паводковая ситуация в сёлах Кабанкино, Биктимирово и Рыскулово.
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ПроисшествияСаракташский районОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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