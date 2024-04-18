https://ria.ru/20240418/evakuatsiya-1940752777.html

Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино

Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино - РИА Новости, 18.04.2024

Власти Оренбуржья сообщили об эвакуации жителей села Кабанкино

Власти Оренбургской области опровергли информацию о жителях села Кабанкино Саракташского района, которых якобы не эвакуировали из затопленных домов. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:41

2024-04-18T11:41

2024-04-18T11:41

происшествия

саракташский район

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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УФА, 18 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области опровергли информацию о жителях села Кабанкино Саракташского района, которых якобы не эвакуировали из затопленных домов. Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что к жителям затопленного села Кабанкино за четыре дня ни разу не приезжали спасатели и представители мэрии района, у сельчан нет моторных лодок для эвакуации и перевозки гуманитарной помощи. "По информации МЧС, от жителей села Кабанкино Саракташского района поступила 1 заявка на единый номер вызова экстренных служб 112. Силами муниципального образования Саракташский район проведена эвакуация 6 человек, в том числе 3 ребенка", - пояснили агентству в правительстве региона. Со ссылкой на администрацию Саракташского района собеседник отметил, что мониторинг ситуации на месте ведётся круглосуточно. Уровень воды, зашедшей в населенный пункт, снижается. Заявки с просьбой на оказание помощи не поступают. Ранее глава района Максим Кабанов записал на странице мэрии в соцсети "ВКонтакте" видеообращение с просьбой эвакуироваться в случае наводнения. По его словам, сложная паводковая ситуация в сёлах Кабанкино, Биктимирово и Рыскулово.

https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501327.html

https://ria.ru/20240406/ural-1938242177.html

саракташский район

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саракташский район, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024