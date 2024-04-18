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В частично затопленном Орске восстановили подачу электроэнергии
В частично затопленном Орске восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 18.04.2024
В частично затопленном Орске восстановили подачу электроэнергии
В частично затопленном Орске восстановили подачу электроэнергии, водоснабжения ещё нет, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:57
2024-04-18T19:57
2024-04-18T19:57
орск
оренбургская область
урал
денис паслер
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 18 апр - РИА Новости. В частично затопленном Орске восстановили подачу электроэнергии, водоснабжения ещё нет, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. "В Орске подача электроэнергии восстановлена, специалисты водоканала меняют насосы там, где к скважинам есть доступ. В решении этой задачи задействованы все отраслевые службы и техника в круглосуточном режиме, пока не восстановим водоснабжение", - написал Паслер. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня
https://ria.ru/20240414/pasler-1940002235.html
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орск, оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Урал, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В частично затопленном Орске восстановили подачу электроэнергии
Губернатор Паслер: в Орске восстановили электроснабжение, водоснабжения еще нет