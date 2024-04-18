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Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы - РИА Новости, 18.04.2024
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00:21 18.04.2024 (обновлено: 01:20 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/elektrogeneratory-1940687887.html
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы - РИА Новости, 18.04.2024
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T00:21
2024-04-18T01:20
в мире
брюссель
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых трансформаторов, говорится в итоговом документе встречи. "Евросоюз и государства-члены интенсифицируют отправку гуманитарной помощи и содействие гражданской обороне, в том числе направят электрогенераторы и силовые трансформаторы", - говорится в документе. При этом лидеры ЕС осудили российские удары по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической.
https://ria.ru/20240130/fond-1924381026.html
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в мире, брюссель, украина, евросоюз
В мире, Брюссель, Украина, Евросоюз
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали поставить Украине электрогенераторы

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых трансформаторов, говорится в итоговом документе встречи.
"Евросоюз и государства-члены интенсифицируют отправку гуманитарной помощи и содействие гражданской обороне, в том числе направят электрогенераторы и силовые трансформаторы", - говорится в документе.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву
30 января, 15:15
При этом лидеры ЕС осудили российские удары по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической.
 
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