https://ria.ru/20240418/elektrogeneratory-1940687887.html

Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы

Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы - РИА Новости, 18.04.2024

Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T00:21

2024-04-18T00:21

2024-04-18T01:20

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брюссель

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых трансформаторов, говорится в итоговом документе встречи. "Евросоюз и государства-члены интенсифицируют отправку гуманитарной помощи и содействие гражданской обороне, в том числе направят электрогенераторы и силовые трансформаторы", - говорится в документе. При этом лидеры ЕС осудили российские удары по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической.

https://ria.ru/20240130/fond-1924381026.html

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в мире, брюссель, украина, евросоюз