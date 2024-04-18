https://ria.ru/20240418/elektrogeneratory-1940687887.html
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы - РИА Новости, 18.04.2024
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T00:21
2024-04-18T00:21
2024-04-18T01:20
в мире
брюссель
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых трансформаторов, говорится в итоговом документе встречи. "Евросоюз и государства-члены интенсифицируют отправку гуманитарной помощи и содействие гражданской обороне, в том числе направят электрогенераторы и силовые трансформаторы", - говорится в документе. При этом лидеры ЕС осудили российские удары по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической.
https://ria.ru/20240130/fond-1924381026.html
брюссель
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, украина, евросоюз
В мире, Брюссель, Украина, Евросоюз
Лидеры ЕС пообещали передать Украине электрогенераторы и трансформаторы
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали поставить Украине электрогенераторы
БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, а также передать больше электрогенераторов и силовых трансформаторов, говорится в итоговом документе встречи.
"Евросоюз и государства-члены интенсифицируют отправку гуманитарной помощи и содействие гражданской обороне, в том числе направят электрогенераторы и силовые трансформаторы", - говорится в документе.
При этом лидеры ЕС осудили российские удары по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической.