Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов
© Фото : пресс-служба Заксобрания Калужской областиГлава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
© Фото : пресс-служба Заксобрания Калужской области
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев назвал важным новшество в процедуре получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ, с 1 мая 2024 года коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Не смогут они оформлять и соответствующие сертификаты.
Помимо этого, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный университет отвечал за проведение упомянутого экзамена.
Будет усилен и контроль за процедурами его проведения и выдачи сертификатов. При выявлении нарушений незамедлительно будут информироваться правоохранительные органы.
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"Это очень важное решение. Еще год назад мы внесли предложение о получении иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основам нашего законодательства в образовательных учреждениях, утвержденных самими регионами. Мы также предлагали внести изменение в федеральный закон, которое исключило бы получение такого сертификата за пределами России", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.