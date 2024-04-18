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Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов - РИА Новости, 18.04.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:41 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ekzamen-1940879411.html
Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов
Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов - РИА Новости, 18.04.2024
Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев назвал важным новшество в процедуре получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, сообщает РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:41
2024-04-18T18:41
калужская область
калужская область
законодательное собрание калужской области
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев назвал важным новшество в процедуре получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ, с 1 мая 2024 года коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Не смогут они оформлять и соответствующие сертификаты. Помимо этого, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный университет отвечал за проведение упомянутого экзамена. Будет усилен и контроль за процедурами его проведения и выдачи сертификатов. При выявлении нарушений незамедлительно будут информироваться правоохранительные органы. "Это очень важное решение. Еще год назад мы внесли предложение о получении иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основам нашего законодательства в образовательных учреждениях, утвержденных самими регионами. Мы также предлагали внести изменение в федеральный закон, которое исключило бы получение такого сертификата за пределами России", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.
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калужская область, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Законодательное Собрание Калужской области

Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов

© Фото : пресс-служба Заксобрания Калужской областиГлава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-служба Заксобрания Калужской области
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев назвал важным новшество в процедуре получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ, с 1 мая 2024 года коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Не смогут они оформлять и соответствующие сертификаты.
Помимо этого, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный университет отвечал за проведение упомянутого экзамена.
Будет усилен и контроль за процедурами его проведения и выдачи сертификатов. При выявлении нарушений незамедлительно будут информироваться правоохранительные органы.
«
"Это очень важное решение. Еще год назад мы внесли предложение о получении иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основам нашего законодательства в образовательных учреждениях, утвержденных самими регионами. Мы также предлагали внести изменение в федеральный закон, которое исключило бы получение такого сертификата за пределами России", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.
Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на конференции, посвященной юбилею регионального парламента
Новосельцев: Калужское Закcобрание работает для улучшения жизни людей
11 апреля, 21:05
 
Калужская областьКалужская областьЗаконодательное Собрание Калужской области
 
 
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