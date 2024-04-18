https://ria.ru/20240418/ekzamen-1940879411.html

Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов

Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов - РИА Новости, 18.04.2024

Новосельцев назвал важным решение по экзаменам для мигрантов

Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев назвал важным новшество в процедуре получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, сообщает РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:41

2024-04-18T18:41

2024-04-18T18:41

калужская область

калужская область

законодательное собрание калужской области

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев назвал важным новшество в процедуре получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ, с 1 мая 2024 года коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Не смогут они оформлять и соответствующие сертификаты. Помимо этого, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный университет отвечал за проведение упомянутого экзамена. Будет усилен и контроль за процедурами его проведения и выдачи сертификатов. При выявлении нарушений незамедлительно будут информироваться правоохранительные органы. "Это очень важное решение. Еще год назад мы внесли предложение о получении иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основам нашего законодательства в образовательных учреждениях, утвержденных самими регионами. Мы также предлагали внести изменение в федеральный закон, которое исключило бы получение такого сертификата за пределами России", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.

https://ria.ru/20240411/rabota-1939457565.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, законодательное собрание калужской области