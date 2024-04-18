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В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС - РИА Новости, 18.04.2024
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12:53 18.04.2024 (обновлено: 12:55 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ekvador-1940773233.html
В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС
В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС - РИА Новости, 18.04.2024
В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС
Мэра кантона на юго-западе Эквадора убили спустя почти две недели после отмены действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране для борьбы с... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:53
2024-04-18T12:55
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эквадор
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мэра кантона на юго-западе Эквадора убили спустя почти две недели после отмены действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране для борьбы с преступностью, сообщает газета Universo. "Хосе Санчес, мэр Камило-Понсе-Энрикес, был убит... 17 апреля", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, группа вооруженных лиц выстрелили в Санчеса несколько раз. Население кантона Камило-Понсе-Энрикес составляет почти 22 тысячи человек. Режим ЧС был введен президентом страны Даниэлем Нобоа в начале января после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок и начала беспорядков в стране. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Восьмого марта режим был продлен на 30 дней. Чрезвычайное положение подразумевало приостановку действия основных прав, таких как неприкосновенность жилища и свобода собраний, неприкосновенность корреспонденции заключенных и объявление тюрем "зонами безопасности". Также вводился комендантский час. В наведении порядка получали право участвовать военные. Шестое апреля стало последним днем действия режима чрезвычайного положения, введенного в Эквадоре для борьбы с преступными группировками, он не был продлен. Глава МВД Моника Паленсия ранее сообщила, что военные смогут и дальше участвовать в обеспечении порядка как на улицах городов, так и в тюрьмах.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920417071.html
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в мире, эквадор, гуаякиль
В мире, Эквадор, Гуаякиль
В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС

Мэра кантона на юго-западе Эквадора Хосе Санчеса убили 17 апреля

© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мэра кантона на юго-западе Эквадора убили спустя почти две недели после отмены действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране для борьбы с преступностью, сообщает газета Universo.
«
"Хосе Санчес, мэр Камило-Понсе-Энрикес, был убит... 17 апреля", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечается, группа вооруженных лиц выстрелили в Санчеса несколько раз.
Население кантона Камило-Понсе-Энрикес составляет почти 22 тысячи человек.
Режим ЧС был введен президентом страны Даниэлем Нобоа в начале января после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок и начала беспорядков в стране. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Восьмого марта режим был продлен на 30 дней.
Чрезвычайное положение подразумевало приостановку действия основных прав, таких как неприкосновенность жилища и свобода собраний, неприкосновенность корреспонденции заключенных и объявление тюрем "зонами безопасности". Также вводился комендантский час. В наведении порядка получали право участвовать военные.
Шестое апреля стало последним днем действия режима чрезвычайного положения, введенного в Эквадоре для борьбы с преступными группировками, он не был продлен. Глава МВД Моника Паленсия ранее сообщила, что военные смогут и дальше участвовать в обеспечении порядка как на улицах городов, так и в тюрьмах.
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