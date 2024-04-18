https://ria.ru/20240418/ekvador-1940773233.html

В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС

В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС - РИА Новости, 18.04.2024

В Эквадоре убили мэра кантона после отмены режима ЧС

Мэра кантона на юго-западе Эквадора убили спустя почти две недели после отмены действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране для борьбы с... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:53

2024-04-18T12:53

2024-04-18T12:55

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мэра кантона на юго-западе Эквадора убили спустя почти две недели после отмены действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране для борьбы с преступностью, сообщает газета Universo. "Хосе Санчес, мэр Камило-Понсе-Энрикес, был убит... 17 апреля", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, группа вооруженных лиц выстрелили в Санчеса несколько раз. Население кантона Камило-Понсе-Энрикес составляет почти 22 тысячи человек. Режим ЧС был введен президентом страны Даниэлем Нобоа в начале января после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок и начала беспорядков в стране. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Восьмого марта режим был продлен на 30 дней. Чрезвычайное положение подразумевало приостановку действия основных прав, таких как неприкосновенность жилища и свобода собраний, неприкосновенность корреспонденции заключенных и объявление тюрем "зонами безопасности". Также вводился комендантский час. В наведении порядка получали право участвовать военные. Шестое апреля стало последним днем действия режима чрезвычайного положения, введенного в Эквадоре для борьбы с преступными группировками, он не был продлен. Глава МВД Моника Паленсия ранее сообщила, что военные смогут и дальше участвовать в обеспечении порядка как на улицах городов, так и в тюрьмах.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920417071.html

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в мире, эквадор, гуаякиль