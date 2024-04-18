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Более 17 тысяч школьников приняли участие в тренировочном ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:11 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ege-1940840313.html
Более 17 тысяч школьников приняли участие в тренировочном ЕГЭ в Подмосковье
Более 17 тысяч школьников приняли участие в тренировочном ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024
Более 17 тысяч школьников приняли участие в тренировочном ЕГЭ в Подмосковье
Свыше 9,6 тысячи школьников написали тренировочное ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье, а также более 8,1 тысячи человек сдали устную часть экзамена по... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:11
2024-04-18T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Свыше 9,6 тысячи школьников написали тренировочное ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье, а также более 8,1 тысячи человек сдали устную часть экзамена по английскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Во время тренировки организаторы отрабатывали технологии проведения экзаменов, в том числе оперативное решение нештатных ситуаций. Например, запрос дополнительных комплектов экзаменационных материалов для печати на опоздавших участников, запрос резервных ключей доступа к экзаменационным материалам, замена и использование резервных станций печати экзаменационных материалов. В тренировке приняли участие все сотрудники, которые будут работать на ЕГЭ в этом году. Они проверили, все ли готово к проведению экзамена. Работы учеников проверяться не будут. Главной задачей такого экзамена было выявить возможные проблемы и отработать способы их оперативного решения.
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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Более 17 тысяч школьников приняли участие в тренировочном ЕГЭ в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом ЕГЭ
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Ученики в классе перед началом ЕГЭ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Свыше 9,6 тысячи школьников написали тренировочное ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье, а также более 8,1 тысячи человек сдали устную часть экзамена по английскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Во время тренировки организаторы отрабатывали технологии проведения экзаменов, в том числе оперативное решение нештатных ситуаций. Например, запрос дополнительных комплектов экзаменационных материалов для печати на опоздавших участников, запрос резервных ключей доступа к экзаменационным материалам, замена и использование резервных станций печати экзаменационных материалов.
В тренировке приняли участие все сотрудники, которые будут работать на ЕГЭ в этом году. Они проверили, все ли готово к проведению экзамена.
Работы учеников проверяться не будут. Главной задачей такого экзамена было выявить возможные проблемы и отработать способы их оперативного решения.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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