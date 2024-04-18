https://ria.ru/20240418/ebola-1940765723.html

Абсолютно избавиться от Эболы в Африке невозможно, заявила Попова

Абсолютно избавиться от Эболы в Африке невозможно, заявила Попова - РИА Новости, 18.04.2024

Абсолютно избавиться от Эболы в Африке невозможно, заявила Попова

Абсолютно избавиться от вируса Эбола в Африке невозможно, для борьбы с этим вызовом важно взаимодействие между странами, Россия в свою очередь передает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:34

2024-04-18T12:34

2024-04-18T12:34

здоровье - общество

африка

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАМПАЛА, 18 апр - РИА Новости. Абсолютно избавиться от вируса Эбола в Африке невозможно, для борьбы с этим вызовом важно взаимодействие между странами, Россия в свою очередь передает технологии противоэпидемической работы на Африканский континент, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Безусловно, вирус лихорадки Эбола, и лихорадки Марбург, и лихорадки Ласса - это часть вирусного пейзажа Африки, поэтому абсолютно избавиться от него здесь невозможно. Он проявляется в самых разных вариантах - иногда несколько случаев, иногда десятки, иногда сотни случаев",- сказала Попова журналистам. Она отметила, что заболевание очень тяжелое, поэтому очень важна помощь и взаимодействие между странами. Передача российских технологий противоэпидемической работы, технологий лабораторной диагностики, использование российских мобильных лабораторий играют значительную роль для стран Африки. Все это помогает быстро распознать заболевание, диагностировать и начать своевременное лечение заболевших, пояснила Попова.

https://ria.ru/20231009/ebola-1901469778.html

африка

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здоровье - общество, африка, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)