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Абсолютно избавиться от Эболы в Африке невозможно, заявила Попова
Абсолютно избавиться от Эболы в Африке невозможно, заявила Попова - РИА Новости, 18.04.2024
Абсолютно избавиться от Эболы в Африке невозможно, заявила Попова
Абсолютно избавиться от вируса Эбола в Африке невозможно, для борьбы с этим вызовом важно взаимодействие между странами, Россия в свою очередь передает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:34
2024-04-18T12:34
2024-04-18T12:34
здоровье - общество
африка
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАМПАЛА, 18 апр - РИА Новости. Абсолютно избавиться от вируса Эбола в Африке невозможно, для борьбы с этим вызовом важно взаимодействие между странами, Россия в свою очередь передает технологии противоэпидемической работы на Африканский континент, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Безусловно, вирус лихорадки Эбола, и лихорадки Марбург, и лихорадки Ласса - это часть вирусного пейзажа Африки, поэтому абсолютно избавиться от него здесь невозможно. Он проявляется в самых разных вариантах - иногда несколько случаев, иногда десятки, иногда сотни случаев",- сказала Попова журналистам. Она отметила, что заболевание очень тяжелое, поэтому очень важна помощь и взаимодействие между странами. Передача российских технологий противоэпидемической работы, технологий лабораторной диагностики, использование российских мобильных лабораторий играют значительную роль для стран Африки. Все это помогает быстро распознать заболевание, диагностировать и начать своевременное лечение заболевших, пояснила Попова.
https://ria.ru/20231009/ebola-1901469778.html
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здоровье - общество, африка, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Африка, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Абсолютно избавиться от Эболы в Африке невозможно, заявила Попова
Попова: вирус Эболы в Африке продолжает проявляться