https://ria.ru/20240418/dron-1940792820.html
Губернатор прокомментировал обнаружение обломков дрона в Калужской области
Губернатор прокомментировал обнаружение обломков дрона в Калужской области - РИА Новости, 18.04.2024
Губернатор прокомментировал обнаружение обломков дрона в Калужской области
Обнаружение в четверг обломков дрона в Кировском районе Калужской области стало третьим случаем за два дня, заявил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:46
2024-04-18T13:46
2024-04-18T13:57
происшествия
кировский район
калужская область
владислав шапша
специальная военная операция на украине
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Обнаружение в четверг обломков дрона в Кировском районе Калужской области стало третьим случаем за два дня, заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Сегодня Шапша уже сообщал, что в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа, туда выехала оперативная группа. "Обнаруженные обломки дрона в Кировском районе - это уже третий случай за два дня. После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. С наступлением теплого времени года люди стали чаще бывать на природе, в лесах", - написал губернатор. Он призвал жителей быть внимательными и при обнаружении беспилотника сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. "На них может быть взрывчатка", - уточнил Шапша.
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940677099.html
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Кировский район, Калужская область, Владислав Шапша, Специальная военная операция на Украине
Губернатор прокомментировал обнаружение обломков дрона в Калужской области
Шапша: обнаружение обломков дрона в Калужской области стало третьим за два дня