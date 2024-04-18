https://ria.ru/20240418/dron-1940792820.html

Губернатор прокомментировал обнаружение обломков дрона в Калужской области

Губернатор прокомментировал обнаружение обломков дрона в Калужской области - РИА Новости, 18.04.2024

Губернатор прокомментировал обнаружение обломков дрона в Калужской области

Обнаружение в четверг обломков дрона в Кировском районе Калужской области стало третьим случаем за два дня, заявил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:46

2024-04-18T13:46

2024-04-18T13:57

происшествия

кировский район

калужская область

владислав шапша

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Обнаружение в четверг обломков дрона в Кировском районе Калужской области стало третьим случаем за два дня, заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Сегодня Шапша уже сообщал, что в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа, туда выехала оперативная группа. "Обнаруженные обломки дрона в Кировском районе - это уже третий случай за два дня. После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. С наступлением теплого времени года люди стали чаще бывать на природе, в лесах", - написал губернатор. Он призвал жителей быть внимательными и при обнаружении беспилотника сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. "На них может быть взрывчатка", - уточнил Шапша.

https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940677099.html

https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html

кировский район

калужская область

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Дарья Буймова

происшествия, кировский район, калужская область, владислав шапша