В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан
Движение по дороге из Тюменской области в Казахстан ограничили из-за паводка
Движение ограничено в Тюменской области на участке трассы из Ишима к границе Казахстана из-за выхода паводковых вод на проезжую часть. 18 апреля 2024
Движение ограничено в Тюменской области на участке трассы из Ишима к границе Казахстана из-за выхода паводковых вод на проезжую часть. 18 апреля 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе ограничено из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информационный центр правительства региона.
"Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й километр региональной автодороги Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Уточняется, что объезд осуществляется по автодороге Ишим-Новотравное-Коратаевка-Смирное-Чирки-Казанское.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.