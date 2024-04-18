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В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан - РИА Новости, 18.04.2024
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09:33 18.04.2024 (обновлено: 09:54 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/doroga-1940718679.html
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан - РИА Новости, 18.04.2024
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан
Движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе ограничено из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информационный... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:33
2024-04-18T09:54
тюменская область
казанский район
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе ограничено из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информационный центр правительства региона. "Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й километр региональной автодороги Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", - говорится в сообщении. Уточняется, что объезд осуществляется по автодороге Ишим-Новотравное-Коратаевка-Смирное-Чирки-Казанское. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html
https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html
тюменская область
казанский район
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тюменская область, казанский район, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Казанский район, Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан

Движение по дороге из Тюменской области в Казахстан ограничили из-за паводка

Движение ограничено в Тюменской области на участке трассы из Ишима к границе Казахстана из-за выхода паводковых вод на проезжую часть. 18 апреля 2024
Движение ограничено в Тюменской области на участке трассы из Ишима к границе Казахстана из-за выхода паводковых вод на проезжую часть. 18 апреля 2024
Движение ограничено в Тюменской области на участке трассы из Ишима к границе Казахстана из-за выхода паводковых вод на проезжую часть. 18 апреля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе ограничено из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информационный центр правительства региона.
"Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й километр региональной автодороги Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что объезд осуществляется по автодороге Ишим-Новотравное-Коратаевка-Смирное-Чирки-Казанское.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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Тюменская областьКазанский районИшим (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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