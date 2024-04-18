https://ria.ru/20240418/doroga-1940718679.html

В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан

В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан - РИА Новости, 18.04.2024

В Тюменской области ограничили движение по дороге в Казахстан

Движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе ограничено из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информационный... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:33

2024-04-18T09:33

2024-04-18T09:54

тюменская область

казанский район

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Движение по региональной дороге из Тюменской области в Казахстан в Казанском районе ограничено из-за выхода паводка на проезжую часть, сообщает информационный центр правительства региона. "Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й километр региональной автодороги Ишим – Казанское – граница Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", - говорится в сообщении. Уточняется, что объезд осуществляется по автодороге Ишим-Новотравное-Коратаевка-Смирное-Чирки-Казанское. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

тюменская область

казанский район

ишим (река)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, казанский район, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия