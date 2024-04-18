https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html

СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве

СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве - РИА Новости, 18.04.2024

СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве

Следователи с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга гражданина Азербайджана, которого подозревают в убийстве из-за парковки в Москве,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:10

2024-04-18T19:10

2024-04-18T19:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

азербайджан

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следователи с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга гражданина Азербайджана, которого подозревают в убийстве из-за парковки в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК."Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого", - говорится в сообщении.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

https://ria.ru/20240418/poiski-1940855926.html

москва

азербайджан

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Допрос отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве Следователи с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве, сообщили в столичном СК 2024-04-18T19:10 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы