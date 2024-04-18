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СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве
СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве
Следователи с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга гражданина Азербайджана, которого подозревают в убийстве из-за парковки в Москве,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:10
2024-04-18T19:10
2024-04-18T19:44
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Следователи с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга гражданина Азербайджана, которого подозревают в убийстве из-за парковки в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК."Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого", - говорится в сообщении.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240418/poiski-1940855926.html
москва
азербайджан
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Допрос отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Следователи с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве, сообщили в столичном СК
2024-04-18T19:10
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PT0M09S
РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве
СК с переводчиками допрашивают отца и друга подозреваемого в убийстве в Москве