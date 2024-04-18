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В Днепропетровске прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 18.04.2024 (обновлено: 11:09 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940741238.html
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 18.04.2024
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв
Повторный взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:06
2024-04-18T11:09
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в четверг телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении. С 10.18 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940720416.html
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940713191.html
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв

В Днепропетровске прогремел еще один взрыв во время воздушной тревоги

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в четверг телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Вчера, 09:39
"В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении.
С 10.18 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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