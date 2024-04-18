https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940741238.html

В Днепропетровске прогремел еще один взрыв

В Днепропетровске прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 18.04.2024

В Днепропетровске прогремел еще один взрыв

Повторный взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:06

2024-04-18T11:06

2024-04-18T11:09

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в четверг телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении. С 10.18 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940720416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины