https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940741238.html
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 18.04.2024
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв
Повторный взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:06
2024-04-18T11:06
2024-04-18T11:09
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в четверг телеканал сообщил о взрыве в Днепропетровске. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении. С 10.18 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв
В Днепропетровске прогремел еще один взрыв во время воздушной тревоги