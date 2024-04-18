https://ria.ru/20240418/damba-1940742897.html

Власти опровергли сообщение о прорыве дамбы в селе Большой Чаусово

Власти опровергли сообщение о прорыве дамбы в селе Большой Чаусово - РИА Новости, 18.04.2024

Власти опровергли сообщение о прорыве дамбы в селе Большой Чаусово

Сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа Курганской области не соответствуют действительности, там выявлена небольшая... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:14

2024-04-18T11:14

2024-04-18T12:06

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа Курганской области не соответствуют действительности, там выявлена небольшая протечка под бетонными плитами моста, сообщила пресс-служба администрации округа."В социальной сети распространяется недостоверная информация о том, что в селе Б. Чаусово прорвало насыпную дамбу, сооружённую для защиты села. Дежурными специалистами, которые осуществляют постоянный контроль, была выявлена небольшая протечка под бетонными плитами моста. На месте была оперативно организована работа техники. Благодарим жителей, которые принимали и принимают активное участие в укреплении защитных сооружений", - говорится в сообщении.Запас грунта для подсыпки и оперативной ликвидации возможных протечек сформирован, также в Большом Чаусово администрацией округа планируется дополнительно подвезти грунт, уточняется в сообщении.Администрация напоминает, что жителям населенных пунктов в зоне подтопления и затопления необходимо превентивно эвакуироваться, взяв с собой документы и ценные вещи.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Эвакуированы из зон подтопления около 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html

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курганская область

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курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024