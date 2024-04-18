https://ria.ru/20240418/chibis-1940866321.html
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре - РИА Новости, 18.04.2024
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре
Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:51
2024-04-18T17:51
2024-04-18T17:57
политика
мурманская область
владимир путин
россия
андрей чибис
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре.Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи. В конце встречи губернатор попросил Путина поддержать его кандидатуру на выборах главы региона.Президент ответил, что работа в регионе поставлена и идет, хотя вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много."Но я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное - будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области", - добавил Путин."Хочу пожелать вам успехов. Подробнее еще поговорим о задачах которые перед регионом стоят", - сказал президент.Путин добавил, что распишет все документы, которые получил от губернатора."Потом вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мурманская область, владимир путин, россия, андрей чибис
Политика, Мурманская область, Владимир Путин, Россия, Андрей Чибис
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре
Путин пожелал главе Мурманской области Чибису успехов на выборах в сентябре
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре.
Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи. В конце встречи губернатор попросил Путина поддержать его кандидатуру на выборах главы региона.
Президент ответил, что работа в регионе поставлена и идет, хотя вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много.
"Но я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное - будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области", - добавил Путин
.
"Хочу пожелать вам успехов. Подробнее еще поговорим о задачах которые перед регионом стоят", - сказал президент.
Путин добавил, что распишет все документы, которые получил от губернатора.
"Потом вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения", - заключил глава государства.