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Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре - РИА Новости, 18.04.2024
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17:51 18.04.2024 (обновлено: 17:57 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/chibis-1940866321.html
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре - РИА Новости, 18.04.2024
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре
Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:51
2024-04-18T17:57
политика
мурманская область
владимир путин
россия
андрей чибис
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре.Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи. В конце встречи губернатор попросил Путина поддержать его кандидатуру на выборах главы региона.Президент ответил, что работа в регионе поставлена и идет, хотя вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много."Но я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное - будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области", - добавил Путин."Хочу пожелать вам успехов. Подробнее еще поговорим о задачах которые перед регионом стоят", - сказал президент.Путин добавил, что распишет все документы, которые получил от губернатора."Потом вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html
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политика, мурманская область, владимир путин, россия, андрей чибис
Политика, Мурманская область, Владимир Путин, Россия, Андрей Чибис
Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре

Путин пожелал главе Мурманской области Чибису успехов на выборах в сентябре

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре.
Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи. В конце встречи губернатор попросил Путина поддержать его кандидатуру на выборах главы региона.
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Президент ответил, что работа в регионе поставлена и идет, хотя вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много.
"Но я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное - будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области", - добавил Путин.
"Хочу пожелать вам успехов. Подробнее еще поговорим о задачах которые перед регионом стоят", - сказал президент.
Путин добавил, что распишет все документы, которые получил от губернатора.
"Потом вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения", - заключил глава государства.
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ПолитикаМурманская областьВладимир ПутинРоссияАндрей Чибис
 
 
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