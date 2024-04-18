https://ria.ru/20240418/chibis-1940866321.html

Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре

Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре - РИА Новости, 18.04.2024

Путин пожелал Чибису успехов на выборах в сентябре

Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:51

2024-04-18T17:51

2024-04-18T17:57

политика

мурманская область

владимир путин

россия

андрей чибис

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Андрею Чибису успехов на выборах губернатора Мурманской области в сентябре.Путин в четверг проводит встречу с Чибисом по видеосвязи. В конце встречи губернатор попросил Путина поддержать его кандидатуру на выборах главы региона.Президент ответил, что работа в регионе поставлена и идет, хотя вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много."Но я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное - будет служить для улучшения условия жизни на Севере и в Мурманской области", - добавил Путин."Хочу пожелать вам успехов. Подробнее еще поговорим о задачах которые перед регионом стоят", - сказал президент.Путин добавил, что распишет все документы, которые получил от губернатора."Потом вместе с коллегами все это пообсуждаем и примем необходимые решения", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html

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мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, мурманская область, владимир путин, россия, андрей чибис