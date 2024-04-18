https://ria.ru/20240418/chernigov-1940701933.html

СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове

СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове

Нацполиция Украины опубликовала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове, на видео есть раненый в военной форме, на это обратило внимание издание РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:18

2024-04-18T05:18

2024-04-18T15:33

в мире

чернигов

украина

игорь мосийчук

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Нацполиция Украины опубликовала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове, на видео есть раненый в военной форме, на это обратило внимание издание "Страна.ua"."Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные", — говорится в публикации издания в Telegram-канале.В среду утром украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позднее заявил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались украинские военные.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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в мире, чернигов, украина, игорь мосийчук, верховная рада украины