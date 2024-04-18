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СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове - РИА Новости, 18.04.2024
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05:18 18.04.2024 (обновлено: 15:33 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/chernigov-1940701933.html
СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове
СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове
Нацполиция Украины опубликовала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове, на видео есть раненый в военной форме, на это обратило внимание издание РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T05:18
2024-04-18T15:33
в мире
чернигов
украина
игорь мосийчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Нацполиция Украины опубликовала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове, на видео есть раненый в военной форме, на это обратило внимание издание "Страна.ua"."Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные", — говорится в публикации издания в Telegram-канале.В среду утром украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позднее заявил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались украинские военные.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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РИА Новости
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в мире, чернигов, украина, игорь мосийчук, верховная рада украины
В мире, Чернигов, Украина, Игорь Мосийчук, Верховная Рада Украины
СМИ: украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове

"Страна.ua": Нацполиция Украины показала видео из Чернигова с раненым военным

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские спасатели на месте удара по гостинице с военными в Чернигове
Украинские спасатели на месте удара по гостинице с военными в Чернигове - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские спасатели на месте удара по гостинице с военными в Чернигове
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Нацполиция Украины опубликовала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове, на видео есть раненый в военной форме, на это обратило внимание издание "Страна.ua".
"Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные", — говорится в публикации издания в Telegram-канале.
В среду утром украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позднее заявил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались украинские военные.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Сотрудник пожарной службы Украины
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 02:23
 
В миреЧерниговУкраинаИгорь МосийчукВерховная Рада Украины
 
 
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