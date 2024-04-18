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Более 400 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 18.04.2024
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Челябинская область
 
14:49 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/chelyabinsk-1940812783.html
Более 400 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства
Более 400 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 18.04.2024
Более 400 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства
Более 400 тысяч жителей Челябинской области проголосовали с помощью волонтеров за объекты благоустройства в рамках Всероссийского голосования по программе... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:49
2024-04-18T14:49
челябинская область
алексей текслер
благоустройство
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 400 тысяч жителей Челябинской области проголосовали с помощью волонтеров за объекты благоустройства в рамках Всероссийского голосования по программе нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба правительства региона. Как отмечал глава региона Алексей Текслер, за последние годы регион многое сделал в рамках проекта. "Новые благоустроенные территории и места отдыха появились там, где их никогда не было. Например, по результатам народного голосования в этом году начнем благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Мы все видим результат большой работы последних лет по благоустройству наших городов и поселков. Очень важно её продолжить", - сообщал губернатор. По данным пресс-службы, в Челябинской области продолжается Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента России. "Около 8 тысяч добровольцев продолжают информировать жителей региона и помогают им сделать выбор. Волонтеры демонстрируют проекты, вынесенные на голосование в их населенном пункте, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на интересующие вопросы жителей. За месяц работы добровольцам удалось собрать более 400 тысяч голосов", - говорится в сообщении. Волонтерские корпусы созданы во всех муниципальных образованиях области, так, в Красноармейском районе ученица канашевской общеобразовательной школы Дарина Ильиных активно включилась в проект, собрав более 600 голосов, уточняется в сообщении. По словам Ильиных, в этом году на голосование представлен и объект села Канашево. "Поэтому стремление собрать наибольшее количество голосов возросло больше, чем в сотни раз. Приятно видеть, как наши односельчане активно голосуют и поддерживают данный проект. Уверенность, что наши родные Канаши в следующем году изменят свой облик переполняет меня. Как волонтер я счастлива принять участие в данном проекте, ведь желание служить и помогать способствует достижению невероятных результатов", – цитирует пресс-служба слова волонтера. Как отметил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в округе ежегодно благоустраиваются общественные пространства. "Именно благодаря этой программе в Миассе появились скверы "Академический", "Соседи", "Высоцкий", "Искусств" и другие, благоустроен городской пляж с комфортной парковкой. Проект, который получит финансирование на реализацию, определяется в процессе голосования", - сообщил он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что выбрать территорию для благоустройства можно до 30 апреля, в этом году в голосовании участвуют 3 объекта, том числе проект комплексного благоустройства проспектов Октября и Макеева, благоустройства улицы Лихачёва в районе Комарово, проект благоустройства Привокзальной площади. По данным правительства региона, принять участие во всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта "Жилье и городская среда" могут граждане от 14 лет. На ежегодное голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств. В этом году на голосование в Челябинской области вынесено 179 объектов и 3 дизайн-проекта.
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алексей текслер, благоустройство
Челябинская область, Алексей Текслер, Благоустройство

Более 400 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 400 тысяч жителей Челябинской области проголосовали с помощью волонтеров за объекты благоустройства в рамках Всероссийского голосования по программе нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба правительства региона.
Как отмечал глава региона Алексей Текслер, за последние годы регион многое сделал в рамках проекта. "Новые благоустроенные территории и места отдыха появились там, где их никогда не было. Например, по результатам народного голосования в этом году начнем благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Мы все видим результат большой работы последних лет по благоустройству наших городов и поселков. Очень важно её продолжить", - сообщал губернатор.
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По данным пресс-службы, в Челябинской области продолжается Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента России.
"Около 8 тысяч добровольцев продолжают информировать жителей региона и помогают им сделать выбор. Волонтеры демонстрируют проекты, вынесенные на голосование в их населенном пункте, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на интересующие вопросы жителей. За месяц работы добровольцам удалось собрать более 400 тысяч голосов", - говорится в сообщении.
Волонтерские корпусы созданы во всех муниципальных образованиях области, так, в Красноармейском районе ученица канашевской общеобразовательной школы Дарина Ильиных активно включилась в проект, собрав более 600 голосов, уточняется в сообщении.
По словам Ильиных, в этом году на голосование представлен и объект села Канашево. "Поэтому стремление собрать наибольшее количество голосов возросло больше, чем в сотни раз. Приятно видеть, как наши односельчане активно голосуют и поддерживают данный проект. Уверенность, что наши родные Канаши в следующем году изменят свой облик переполняет меня. Как волонтер я счастлива принять участие в данном проекте, ведь желание служить и помогать способствует достижению невероятных результатов", – цитирует пресс-служба слова волонтера.
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Как отметил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в округе ежегодно благоустраиваются общественные пространства. "Именно благодаря этой программе в Миассе появились скверы "Академический", "Соседи", "Высоцкий", "Искусств" и другие, благоустроен городской пляж с комфортной парковкой. Проект, который получит финансирование на реализацию, определяется в процессе голосования", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что выбрать территорию для благоустройства можно до 30 апреля, в этом году в голосовании участвуют 3 объекта, том числе проект комплексного благоустройства проспектов Октября и Макеева, благоустройства улицы Лихачёва в районе Комарово, проект благоустройства Привокзальной площади.
По данным правительства региона, принять участие во всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта "Жилье и городская среда" могут граждане от 14 лет. На ежегодное голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств. В этом году на голосование в Челябинской области вынесено 179 объектов и 3 дизайн-проекта.
 
Челябинская областьАлексей ТекслерБлагоустройство
 
 
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