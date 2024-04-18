Рейтинг@Mail.ru
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/charkin-1940699581.html
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной - РИА Новости, 18.04.2024
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной
Метавселенная РЖД станет новым инструментом для общения с молодежью, а также позволит совершать виртуальные путешествия, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:22
2024-04-18T04:22
евгений чаркин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/25/1525662567_0:138:1800:1151_1920x0_80_0_0_ed02fcea750f14b18b488f89646f57b5.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Метавселенная РЖД станет новым инструментом для общения с молодежью, а также позволит совершать виртуальные путешествия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Наша метавселенная (а мы называем ее ВИАР – Виртульная иммерсивно-адаптивная реальность) – это новый способ коммуникации с аудиторией, прежде всего, с молодым поколением. Виртуальные средства коммуникаций активно развиваются. Есть виртуальные вселенные, в рамках которых пользователи не только играют, но и посещают концерты, выставки, другие культурные мероприятия. И мы к этому идем", - сказал он. Чаркин добавил, что с помощью метавселенной возможно развивать туризм. Так, в виртуальном пространстве люди смогут увидеть интересные места или даже путешествовать на цифровых поездах. "Нельзя забывать, что наша задача – обеспечить качественные услуги всем категориям наших граждан, включая тех, кто в силу обстоятельств не может физически посетить достопримечательность. Я говорю про людей с ограниченными возможностями. Метавселенная в будущем создаст такую возможность", - отметил Чаркин. По его словам, виртуальное пространство станет полезным и для обучения сотрудников опасных производств. Метавсленная позволит сделать это без риска для жизни и здоровья. Также виртуальное пространство, являясь цифровым окном в сервисы РЖД, в будущем позволит проводить видеоконференции и лекции, заключил Чаркин.
https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html
https://ria.ru/20240305/chempionat-1931243042.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/25/1525662567_42:0:1758:1287_1920x0_80_0_0_10e20e9ca610560948f9606f6806f65b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений чаркин, ржд
Евгений Чаркин, РЖД
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной

Замглавы РЖД Чаркин: метавселенная станет новым инструментом общения с молодежью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд РЖД
Стенд РЖД - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Метавселенная РЖД станет новым инструментом для общения с молодежью, а также позволит совершать виртуальные путешествия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"Наша метавселенная (а мы называем ее ВИАР – Виртульная иммерсивно-адаптивная реальность) – это новый способ коммуникации с аудиторией, прежде всего, с молодым поколением. Виртуальные средства коммуникаций активно развиваются. Есть виртуальные вселенные, в рамках которых пользователи не только играют, но и посещают концерты, выставки, другие культурные мероприятия. И мы к этому идем", - сказал он.
Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов
16 сентября 2023, 02:03
Чаркин добавил, что с помощью метавселенной возможно развивать туризм. Так, в виртуальном пространстве люди смогут увидеть интересные места или даже путешествовать на цифровых поездах.
"Нельзя забывать, что наша задача – обеспечить качественные услуги всем категориям наших граждан, включая тех, кто в силу обстоятельств не может физически посетить достопримечательность. Я говорю про людей с ограниченными возможностями. Метавселенная в будущем создаст такую возможность", - отметил Чаркин.
По его словам, виртуальное пространство станет полезным и для обучения сотрудников опасных производств. Метавсленная позволит сделать это без риска для жизни и здоровья.
Также виртуальное пространство, являясь цифровым окном в сервисы РЖД, в будущем позволит проводить видеоконференции и лекции, заключил Чаркин.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
РЖД пригласили иностранцев принять участие в чемпионате профессионалов
5 марта, 15:50
 
Евгений ЧаркинРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала