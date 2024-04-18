https://ria.ru/20240418/charkin-1940699581.html
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной - РИА Новости, 18.04.2024
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной
Метавселенная РЖД станет новым инструментом для общения с молодежью, а также позволит совершать виртуальные путешествия, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:22
2024-04-18T04:22
2024-04-18T04:22
евгений чаркин
ржд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Метавселенная РЖД станет новым инструментом для общения с молодежью, а также позволит совершать виртуальные путешествия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "Наша метавселенная (а мы называем ее ВИАР – Виртульная иммерсивно-адаптивная реальность) – это новый способ коммуникации с аудиторией, прежде всего, с молодым поколением. Виртуальные средства коммуникаций активно развиваются. Есть виртуальные вселенные, в рамках которых пользователи не только играют, но и посещают концерты, выставки, другие культурные мероприятия. И мы к этому идем", - сказал он. Чаркин добавил, что с помощью метавселенной возможно развивать туризм. Так, в виртуальном пространстве люди смогут увидеть интересные места или даже путешествовать на цифровых поездах. "Нельзя забывать, что наша задача – обеспечить качественные услуги всем категориям наших граждан, включая тех, кто в силу обстоятельств не может физически посетить достопримечательность. Я говорю про людей с ограниченными возможностями. Метавселенная в будущем создаст такую возможность", - отметил Чаркин. По его словам, виртуальное пространство станет полезным и для обучения сотрудников опасных производств. Метавсленная позволит сделать это без риска для жизни и здоровья. Также виртуальное пространство, являясь цифровым окном в сервисы РЖД, в будущем позволит проводить видеоконференции и лекции, заключил Чаркин.
https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html
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евгений чаркин, ржд
В РЖД раскрыли детали создания своей метавселенной
Замглавы РЖД Чаркин: метавселенная станет новым инструментом общения с молодежью
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Метавселенная РЖД станет новым инструментом для общения с молодежью, а также позволит совершать виртуальные путешествия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"Наша метавселенная (а мы называем ее ВИАР – Виртульная иммерсивно-адаптивная реальность) – это новый способ коммуникации с аудиторией, прежде всего, с молодым поколением. Виртуальные средства коммуникаций активно развиваются. Есть виртуальные вселенные, в рамках которых пользователи не только играют, но и посещают концерты, выставки, другие культурные мероприятия. И мы к этому идем", - сказал он.
Чаркин добавил, что с помощью метавселенной возможно развивать туризм. Так, в виртуальном пространстве люди смогут увидеть интересные места или даже путешествовать на цифровых поездах.
"Нельзя забывать, что наша задача – обеспечить качественные услуги всем категориям наших граждан, включая тех, кто в силу обстоятельств не может физически посетить достопримечательность. Я говорю про людей с ограниченными возможностями. Метавселенная в будущем создаст такую возможность", - отметил Чаркин.
По его словам, виртуальное пространство станет полезным и для обучения сотрудников опасных производств. Метавсленная позволит сделать это без риска для жизни и здоровья.
Также виртуальное пространство, являясь цифровым окном в сервисы РЖД, в будущем позволит проводить видеоконференции и лекции, заключил Чаркин.