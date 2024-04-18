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При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек - РИА Новости, 18.04.2024
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08:44 18.04.2024 (обновлено: 10:23 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/bpla-1940712427.html
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек - РИА Новости, 18.04.2024
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек
Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:44
2024-04-18T10:23
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
воронежская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Ранее он информировал, что около 2.00 четверга (совпадает с мск) в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны было уничтожено три БПЛА. "По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь", - написал Голубев. От госпитализации пострадавший отказался. Проводятся следственные мероприятия. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили ранее в четверг в Минобороны России.
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940048577.html
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ростовская область
каменск-шахтинский
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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, воронежская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Воронежская область, Василий Голубев
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек

При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.
Ранее он информировал, что около 2.00 четверга (совпадает с мск) в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны было уничтожено три БПЛА.
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"По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь", - написал Голубев.
От госпитализации пострадавший отказался. Проводятся следственные мероприятия.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили ранее в четверг в Минобороны России.
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ПроисшествияРостовская областьКаменск-ШахтинскийВоронежская областьВасилий Голубев
 
 
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