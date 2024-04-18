https://ria.ru/20240418/bpla-1940712427.html
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек - РИА Новости, 18.04.2024
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек
Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:44
2024-04-18T08:44
2024-04-18T10:23
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
воронежская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Ранее он информировал, что около 2.00 четверга (совпадает с мск) в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны было уничтожено три БПЛА. "По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь", - написал Голубев. От госпитализации пострадавший отказался. Проводятся следственные мероприятия. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили ранее в четверг в Минобороны России.
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940048577.html
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940675976.html
ростовская область
каменск-шахтинский
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, воронежская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Воронежская область, Василий Голубев
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек
При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек