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При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек

При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек - РИА Новости, 18.04.2024

При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек

Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:44

2024-04-18T08:44

2024-04-18T10:23

происшествия

ростовская область

каменск-шахтинский

воронежская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Ранее он информировал, что около 2.00 четверга (совпадает с мск) в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны было уничтожено три БПЛА. "По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь", - написал Голубев. От госпитализации пострадавший отказался. Проводятся следственные мероприятия. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили ранее в четверг в Минобороны России.

https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940048577.html

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ростовская область

каменск-шахтинский

воронежская область

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Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, воронежская область, василий голубев