Рейтинг@Mail.ru
Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
18:32 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/biznes-1940877106.html
Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани
Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани - РИА Новости, 18.04.2024
Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани
Фонд развития бизнеса Краснодарского края за 15 лет выдал более 2,5 тысячи поручительств на сумму свыше 16,6 миллиарда рублей, это позволило привлечь более 37... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:32
2024-04-18T18:32
твой бизнес
краснодарский край
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости
бизнес
нацпроекты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937550302_0:299:3067:2024_1920x0_80_0_0_bde4edd451ff18254cf523f1691d89c6.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фонд развития бизнеса Краснодарского края за 15 лет выдал более 2,5 тысячи поручительств на сумму свыше 16,6 миллиарда рублей, это позволило привлечь более 37 миллиардов рублей кредитов, займов и банковских гарантий на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Татьяна Гончарова рассказала, что одно из приоритетных направлений работы фонда – поддержка начинающих предпринимателей. По итогам прошлого года, каждый пятый получатель именно такой субъект МСП. С 2020 года произошли изменения, благодаря которым начинающие предприниматели смогли воспользоваться поручительствами краевого Фонда развития бизнеса на начальных этапах организации дела. Это позволило включить поручительство в перечень возможного обеспечения по программе "Старт" Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Кроме того, исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова отметила, что задача фонда – упростить процесс получения поручительства: уменьшить пакет документов, необходимых для подачи заявки, смягчить требования к получателям, сократить сроки рассмотрения заявок. Поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20231024/kuban-1904960458.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937550302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a25ae885d2ac0e8280c91ecf6fe0b325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, бизнес, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Краснодарский край, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости, Бизнес, Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани

© iStock.com / Moon SafariМужчина с документами за компьютером
Мужчина с документами за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / Moon Safari
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фонд развития бизнеса Краснодарского края за 15 лет выдал более 2,5 тысячи поручительств на сумму свыше 16,6 миллиарда рублей, это позволило привлечь более 37 миллиардов рублей кредитов, займов и банковских гарантий на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Татьяна Гончарова рассказала, что одно из приоритетных направлений работы фонда – поддержка начинающих предпринимателей. По итогам прошлого года, каждый пятый получатель именно такой субъект МСП.
С 2020 года произошли изменения, благодаря которым начинающие предприниматели смогли воспользоваться поручительствами краевого Фонда развития бизнеса на начальных этапах организации дела. Это позволило включить поручительство в перечень возможного обеспечения по программе "Старт" Фонда микрофинансирования Краснодарского края.
Кроме того, исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова отметила, что задача фонда – упростить процесс получения поручительства: уменьшить пакет документов, необходимых для подачи заявки, смягчить требования к получателям, сократить сроки рассмотрения заявок.
Поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Елена Пистунова
Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани вырос вдвое в 2023 году
24 октября 2023, 15:59
 
Твой бизнесКраснодарский крайПоддержка бизнесаТвой бизнес – новостиБизнесНацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала