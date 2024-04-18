https://ria.ru/20240418/biznes-1940877106.html

Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани

Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани - РИА Новости, 18.04.2024

Более 37 млрд рублей кредитных средств с госпомощью привлек бизнес Кубани

Фонд развития бизнеса Краснодарского края за 15 лет выдал более 2,5 тысячи поручительств на сумму свыше 16,6 миллиарда рублей, это позволило привлечь более 37... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:32

2024-04-18T18:32

2024-04-18T18:32

твой бизнес

краснодарский край

поддержка бизнеса

твой бизнес – новости

бизнес

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937550302_0:299:3067:2024_1920x0_80_0_0_bde4edd451ff18254cf523f1691d89c6.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фонд развития бизнеса Краснодарского края за 15 лет выдал более 2,5 тысячи поручительств на сумму свыше 16,6 миллиарда рублей, это позволило привлечь более 37 миллиардов рублей кредитов, займов и банковских гарантий на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Татьяна Гончарова рассказала, что одно из приоритетных направлений работы фонда – поддержка начинающих предпринимателей. По итогам прошлого года, каждый пятый получатель именно такой субъект МСП. С 2020 года произошли изменения, благодаря которым начинающие предприниматели смогли воспользоваться поручительствами краевого Фонда развития бизнеса на начальных этапах организации дела. Это позволило включить поручительство в перечень возможного обеспечения по программе "Старт" Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Кроме того, исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова отметила, что задача фонда – упростить процесс получения поручительства: уменьшить пакет документов, необходимых для подачи заявки, смягчить требования к получателям, сократить сроки рассмотрения заявок. Поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20231024/kuban-1904960458.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, бизнес, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)