https://ria.ru/20240418/biznes-1940861083.html

Нижегородский губернатор назвал перспективные направления развития бизнеса

Нижегородский губернатор назвал перспективные направления развития бизнеса - РИА Новости, 18.04.2024

Нижегородский губернатор назвал перспективные направления развития бизнеса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с местным бизнесом в четверг перечислил наиболее перспективные направления его развития на ближайшее... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:36

2024-04-18T17:36

2024-04-18T17:36

нижегородская область

бизнес

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с местным бизнесом в четверг перечислил наиболее перспективные направления его развития на ближайшее десятилетие, назвав главным из них достижение технологического суверенитета. Обращаясь к бизнесу, глава региона отметил, что "нижегородские предприниматели видят возможности для развития в новых условиях", что очень важно, учитывая масштаб целей, которые нужно достичь в ближайшее время. "Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию обозначил новый контур экономической политики. Главный целевой ориентир – войти в четверку крупнейших экономических держав мира. Глава государства четко разложил по направлениям, что мы должны для этого сделать. Эти же направления – наиболее перспективные с точки зрения бизнеса на ближайшее десятилетие", - сказал Никитин. Он подчеркнул, что первая и определяющая задача – достижение технологического суверенитета. "Президент поставил высокую планку: доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должна увеличиться в 1,5 раза. Уверен, имеющийся потенциал предопределяет ведущую роль нашего региона в этом вопросе. У нас есть сильная научно-образовательная и производственная база, позволяющая развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих. В Нижегородской области в 2023 году отгружено станков, оборудования, машин в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - рассказал губернатор Нижегородской области. Второе направление – это создание глобально конкурентных продуктов. "У нас наблюдается рост производства по всем позициям, где Нижегородская область является флагманом. Активно восстанавливается автопром, который прибавил почти 20 процентов в прошлом году", - отметил Никитин. Третье направление – развитие внутренних кооперационных цепочек высокотехнологичных производств. В Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области только в 2023 году поступили запросы на замещение более 1300 позиций продукции, попавшей под ограничения на ввоз. Четвертое направление – повышение производительности труда, в том числе в рамках одноименного нацпроекта. По достигнутым результатам Нижегородская область входит в число регионов-лидеров. Сейчас бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют уже 260 предприятий из различных отраслей промышленности. Пятое направление работы – это внедрение цифровых технологий, использование которых связано с повышением производительности труда. Созданием решений на базе искусственного интеллекта в Нижегородской области занимаются около 30 компаний и более 1500 нижегородских исследователей и разработчиков. В заключение губернатор Нижегородской области заявил, что консолидация и патриотизм помогут достичь всех поставленных целей. "Уверен, что в Нижегородской области будут рождаться и реализовываться уникальные, инновационные проекты, которые будут иметь определяющее значение для будущего нашей страны", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240412/drevesina-1939703175.html

https://ria.ru/20240404/tsentr-1937915663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бизнес, глеб никитин, россия