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Белгородские власти обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах - РИА Новости, 18.04.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
21:16 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/bezopasnost-1940912185.html
Белгородские власти обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах
Белгородские власти обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах - РИА Новости, 18.04.2024
Белгородские власти обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах
Власти Белгородской области обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах, выпускников с приграничных территорий отвезут в ближайшие муниципалитеты, а РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:16
2024-04-18T21:16
белгородская область
белгородская область
старый оскол
грайворон
вячеслав гладков
единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Власти Белгородской области обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах, выпускников с приграничных территорий отвезут в ближайшие муниципалитеты, а решение о формате проведения выпускных вечеров в школах будет принято исходя из оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В четверг Гладков провел прямую линию в соцсетях, в ходе которой, в том числе, ответил на вопрос о порядке проведения экзаменов в этом году. Глава региона сообщил, что для сдачи ЕГЭ будет организован безопасный подвоз учащихся к пунктам проведения экзаменов на базе школ, которые находятся не в приграничных муниципалитетах Белгородской области. "Если вы находитесь, например, в Грайвороне, то мы вас вывезем в ближайший безопасный муниципалитет для сдачи экзамена. Если, например, вы находитесь в Старом Осколе, то экзамен будете уже сдавать там, ведь оперативная обстановка позволяет", - пояснил губернатор. Как отметили в пресс-службе правительства области, белгородские выпускники будут сдавать итоговые экзамены по формату аналогичному прошлому году, когда белгородские приграничные территории постоянно подвергались массированным обстрелам со стороны украинских войск. Так, школьники 9-х классов завершат учебу без ОГЭ - исключительно с результатами текущей успеваемости, а выпускники 11-х классов смогут либо сдать ЕГЭ по желанию, либо поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов. "К особенностям проведения экзаменов в приграничных и приравненных к ним территориях в 2024 году относятся 284 школы из 13 муниципалитетов региона", - добавили в региональном правительстве. В текущем учебном году в школах Белгородской области обучаются более 17 тысяч выпускников 9-х классов. Из них более 6,8 тысячи человек обучаются не в приграничных территориях и приравненных к ним и сдают ОГЭ, 10 242 девятиклассника смогут получить аттестат без сдачи экзаменов – по результатам промежуточной аттестации. Выпускников 11-х классов в Белгородской области в этом учебном году более 5,2 тысячи человек, две тысячи из них учились очно и будут сдавать экзамены. Что касается проведения выпускных вечеров в школах, решения будут приниматься исходя из обстановки, отметил Гладков. "Как именно они будут проходить, я сейчас ответить просто не смогу. В приграничных территориях и в городе Белгороде это пока физически сделать невозможно по понятным причинам. В Губкине и Старом Осколе будем принимать решение о проведении совместно с родителями, детьми и учителями", - сказал губернатор. По решению министерства просвещения РФ, последние звонки в этом году должны пройти 24 и 25 мая, а выпускные вечера - 28 и 29 июня. Решение о том, в какую из указанных дат и в каком формате пройдут мероприятия для выпускников 2024 года в Белгородской области, будет принято на основании данных об оперативной обстановке в регионе на заседании оперативного штаба области, пояснил Гладков.
https://ria.ru/20240403/ekzameny-1937705411.html
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белгородская область, старый оскол, грайворон, вячеслав гладков, единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ)
Белгородская область, Белгородская область, Старый Оскол, Грайворон, Вячеслав Гладков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Основной государственный экзамен (ОГЭ)

Белгородские власти обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Власти Белгородской области обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах, выпускников с приграничных территорий отвезут в ближайшие муниципалитеты, а решение о формате проведения выпускных вечеров в школах будет принято исходя из оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг Гладков провел прямую линию в соцсетях, в ходе которой, в том числе, ответил на вопрос о порядке проведения экзаменов в этом году. Глава региона сообщил, что для сдачи ЕГЭ будет организован безопасный подвоз учащихся к пунктам проведения экзаменов на базе школ, которые находятся не в приграничных муниципалитетах Белгородской области.
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Белгородский губернатор рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены
3 апреля, 20:52
"Если вы находитесь, например, в Грайвороне, то мы вас вывезем в ближайший безопасный муниципалитет для сдачи экзамена. Если, например, вы находитесь в Старом Осколе, то экзамен будете уже сдавать там, ведь оперативная обстановка позволяет", - пояснил губернатор.
Как отметили в пресс-службе правительства области, белгородские выпускники будут сдавать итоговые экзамены по формату аналогичному прошлому году, когда белгородские приграничные территории постоянно подвергались массированным обстрелам со стороны украинских войск. Так, школьники 9-х классов завершат учебу без ОГЭ - исключительно с результатами текущей успеваемости, а выпускники 11-х классов смогут либо сдать ЕГЭ по желанию, либо поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов.
«
"К особенностям проведения экзаменов в приграничных и приравненных к ним территориях в 2024 году относятся 284 школы из 13 муниципалитетов региона", - добавили в региональном правительстве. В текущем учебном году в школах Белгородской области обучаются более 17 тысяч выпускников 9-х классов. Из них более 6,8 тысячи человек обучаются не в приграничных территориях и приравненных к ним и сдают ОГЭ, 10 242 девятиклассника смогут получить аттестат без сдачи экзаменов – по результатам промежуточной аттестации. Выпускников 11-х классов в Белгородской области в этом учебном году более 5,2 тысячи человек, две тысячи из них учились очно и будут сдавать экзамены.
Что касается проведения выпускных вечеров в школах, решения будут приниматься исходя из обстановки, отметил Гладков. "Как именно они будут проходить, я сейчас ответить просто не смогу. В приграничных территориях и в городе Белгороде это пока физически сделать невозможно по понятным причинам. В Губкине и Старом Осколе будем принимать решение о проведении совместно с родителями, детьми и учителями", - сказал губернатор.
По решению министерства просвещения РФ, последние звонки в этом году должны пройти 24 и 25 мая, а выпускные вечера - 28 и 29 июня. Решение о том, в какую из указанных дат и в каком формате пройдут мероприятия для выпускников 2024 года в Белгородской области, будет принято на основании данных об оперативной обстановке в регионе на заседании оперативного штаба области, пояснил Гладков.
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В приграничных районах Белгородской области школьники ушли на каникулы
20 марта, 08:18
 
Белгородская областьБелгородская областьСтарый ОсколГрайворонВячеслав ГладковЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Основной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
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