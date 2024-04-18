https://ria.ru/20240418/bespilotniki-1940699926.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.04.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более 6,5 часов назад, отменена, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:41

2024-04-18T04:41

2024-04-18T04:45

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более 6,5 часов назад, отменена, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Режим опасности БПЛА был объявлен в регионе в среду в 22.15 мск."Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240418/gladkov-1940698219.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор)