https://ria.ru/20240418/bespilotniki-1940699926.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.04.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более 6,5 часов назад, отменена, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:41
2024-04-18T04:41
2024-04-18T04:45
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более 6,5 часов назад, отменена, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Режим опасности БПЛА был объявлен в регионе в среду в 22.15 мск."Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240418/gladkov-1940698219.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Гусев отменил опасность атаки БПЛА