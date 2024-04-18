https://ria.ru/20240418/bespilotniki-1940695864.html
В Ростовской области уничтожили три беспилотника
В Ростовской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 18.04.2024
В Ростовской области уничтожили три беспилотника
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:54
2024-04-18T02:54
2024-04-18T02:55
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
василий голубев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются", - говорится в сообщении.
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ростовская область, каменск-шахтинский, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Василий Голубев
В Ростовской области уничтожили три беспилотника
Глава Ростовской области Голубев: в районе Каменска-Шахтинского сбили три БПЛА