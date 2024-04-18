https://ria.ru/20240418/bespilotniki-1940695864.html

В Ростовской области уничтожили три беспилотника

В Ростовской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 18.04.2024

В Ростовской области уничтожили три беспилотника

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:54

2024-04-18T02:54

2024-04-18T02:55

специальная военная операция на украине

ростовская область

каменск-шахтинский

василий голубев

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240418/kanal-1940694517.html

ростовская область

каменск-шахтинский

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ростовская область, каменск-шахтинский, василий голубев