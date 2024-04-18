https://ria.ru/20240418/belgorod-1940699451.html

В Белгороде отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

В Белгороде отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.04.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:20

2024-04-18T04:20

2024-04-18T04:20

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе в 2.30 мск, а опасность БПЛА - в 0.35 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности... Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240402/belgorod-1937233202.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район