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В Белгороде отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
В Белгороде отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:20
2024-04-18T04:20
2024-04-18T04:20
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе в 2.30 мск, а опасность БПЛА - в 0.35 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности... Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240402/belgorod-1937233202.html
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Мэрия Белгорода объявила отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА