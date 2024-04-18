https://ria.ru/20240418/belgorod-1940695119.html

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:36

2024-04-18T02:36

2024-04-18T02:36

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ранее угрозу объявляли в среду в 22.56 мск, она продлилась почти 2,5 часа. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240101/putin-1919364913.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район