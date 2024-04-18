https://ria.ru/20240418/belgorod-1940695119.html
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:36
2024-04-18T02:36
2024-04-18T02:36
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ранее угрозу объявляли в среду в 22.56 мск, она продлилась почти 2,5 часа. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240101/putin-1919364913.html
белгород
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белгород, белгородский район
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода вновь объявила ракетную опасность