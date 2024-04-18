https://ria.ru/20240418/belgorod-1940692149.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 2,5 часа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:31
2024-04-18T01:31
2024-04-18T01:31
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 2,5 часа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 22.56 мск 17 апреля. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240413/belgorod-1939780301.html
https://ria.ru/20240214/opasnost-1927215499.html
белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода спустя почти 2,5 часа отменили ракетную опасность