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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:31 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/belgorod-1940692149.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 2,5 часа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:31
2024-04-18T01:31
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 2,5 часа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 22.56 мск 17 апреля. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240413/belgorod-1939780301.html
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белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода спустя почти 2,5 часа отменили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 2,5 часа, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 22.56 мск 17 апреля.
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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