https://ria.ru/20240418/belgorod-1940692149.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 2,5 часа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:31

2024-04-18T01:31

2024-04-18T01:31

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 2,5 часа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 22.56 мск 17 апреля. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240413/belgorod-1939780301.html

https://ria.ru/20240214/opasnost-1927215499.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков