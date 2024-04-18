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Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине - РИА Новости, 18.04.2024
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02:34 18.04.2024 (обновлено: 03:26 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/belgii-1940694887.html
Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине
Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине - РИА Новости, 18.04.2024
Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при выборе между собственным вооружением и помощью... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:34
2024-04-18T03:26
в мире
украина
россия
бельгия
йенс столтенберг
александр де кроо
владимир зеленский
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при выборе между собственным вооружением и помощью Украине союзникам надо выбирать помощь Украине, "меняют ситуацию". Накануне по итогам встречи с премьерами Дании, Чехии и Нидерландов Столтенберг заявил, что, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО по собственным запасам вооружений или поставлять дополнительную помощь Украине, "я четко заявляю: направляйте помощь Украине". "НАТО говорит, что то, что у вас есть как резерв обороны, этот резерв был бы более эффективным для вашей же безопасности в случае передачи его Украине. Это послание меняет ситуацию", - сказал бельгийский премьер, комментируя журналистам заявление генсека Североатлантического блока. По его словам, "все сегодня раздумывают о том, что новый подход к оценке собственной безопасности открывает новые возможности". Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в среду не приняли конкретных решений по наращиванию поставок Украине систем ПВО и боеприпасов, ограничились призывами и обещаниями нарастить такую помощь, а также обещали направить электрогенераторы. Ожидается, что 19 апреля пройдет заседание Совета НАТО-Украина по запросу и с участием Владимира Зеленского, на котором также обсудят поставки Киеву ПВО и артиллерийских снарядов. Генсек НАТО ранее заявил, что считает возможным для стран блока отыскать дополнительные ПВО для Украины и призвал союзников "копать глубже". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html
https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html
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в мире, украина, россия, бельгия, йенс столтенберг, александр де кроо, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Бельгия, Йенс Столтенберг, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине

Премьер Бельгии: слова Столтенберга о выборе в пользу помощи ВСУ меняют ситуацию

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при выборе между собственным вооружением и помощью Украине союзникам надо выбирать помощь Украине, "меняют ситуацию".
Накануне по итогам встречи с премьерами Дании, Чехии и Нидерландов Столтенберг заявил, что, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО по собственным запасам вооружений или поставлять дополнительную помощь Украине, "я четко заявляю: направляйте помощь Украине".
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"НАТО говорит, что то, что у вас есть как резерв обороны, этот резерв был бы более эффективным для вашей же безопасности в случае передачи его Украине. Это послание меняет ситуацию", - сказал бельгийский премьер, комментируя журналистам заявление генсека Североатлантического блока.
По его словам, "все сегодня раздумывают о том, что новый подход к оценке собственной безопасности открывает новые возможности".
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в среду не приняли конкретных решений по наращиванию поставок Украине систем ПВО и боеприпасов, ограничились призывами и обещаниями нарастить такую помощь, а также обещали направить электрогенераторы.
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Ожидается, что 19 апреля пройдет заседание Совета НАТО-Украина по запросу и с участием Владимира Зеленского, на котором также обсудят поставки Киеву ПВО и артиллерийских снарядов. Генсек НАТО ранее заявил, что считает возможным для стран блока отыскать дополнительные ПВО для Украины и призвал союзников "копать глубже".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияБельгияЙенс СтолтенбергАлександр де КрооВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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