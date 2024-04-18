Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине
Премьер Бельгии: слова Столтенберга о выборе в пользу помощи ВСУ меняют ситуацию
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при выборе между собственным вооружением и помощью Украине союзникам надо выбирать помощь Украине, "меняют ситуацию".
Накануне по итогам встречи с премьерами Дании, Чехии и Нидерландов Столтенберг заявил, что, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО по собственным запасам вооружений или поставлять дополнительную помощь Украине, "я четко заявляю: направляйте помощь Украине".
"НАТО говорит, что то, что у вас есть как резерв обороны, этот резерв был бы более эффективным для вашей же безопасности в случае передачи его Украине. Это послание меняет ситуацию", - сказал бельгийский премьер, комментируя журналистам заявление генсека Североатлантического блока.
По его словам, "все сегодня раздумывают о том, что новый подход к оценке собственной безопасности открывает новые возможности".
Ожидается, что 19 апреля пройдет заседание Совета НАТО-Украина по запросу и с участием Владимира Зеленского, на котором также обсудят поставки Киеву ПВО и артиллерийских снарядов. Генсек НАТО ранее заявил, что считает возможным для стран блока отыскать дополнительные ПВО для Украины и призвал союзников "копать глубже".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.