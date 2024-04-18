https://ria.ru/20240418/belgii-1940694887.html

Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине

Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине - РИА Новости, 18.04.2024

Премьер Бельгии оценил слова Столтенберга о выборе в пользу помощи Украине

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при выборе между собственным вооружением и помощью... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:34

2024-04-18T02:34

2024-04-18T03:26

в мире

украина

россия

бельгия

йенс столтенберг

александр де кроо

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_164:12:2959:1584_1920x0_80_0_0_468f47eb3136afdf4e3f8016dafdbf4c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что при выборе между собственным вооружением и помощью Украине союзникам надо выбирать помощь Украине, "меняют ситуацию". Накануне по итогам встречи с премьерами Дании, Чехии и Нидерландов Столтенберг заявил, что, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО по собственным запасам вооружений или поставлять дополнительную помощь Украине, "я четко заявляю: направляйте помощь Украине". "НАТО говорит, что то, что у вас есть как резерв обороны, этот резерв был бы более эффективным для вашей же безопасности в случае передачи его Украине. Это послание меняет ситуацию", - сказал бельгийский премьер, комментируя журналистам заявление генсека Североатлантического блока. По его словам, "все сегодня раздумывают о том, что новый подход к оценке собственной безопасности открывает новые возможности". Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в среду не приняли конкретных решений по наращиванию поставок Украине систем ПВО и боеприпасов, ограничились призывами и обещаниями нарастить такую помощь, а также обещали направить электрогенераторы. Ожидается, что 19 апреля пройдет заседание Совета НАТО-Украина по запросу и с участием Владимира Зеленского, на котором также обсудят поставки Киеву ПВО и артиллерийских снарядов. Генсек НАТО ранее заявил, что считает возможным для стран блока отыскать дополнительные ПВО для Украины и призвал союзников "копать глубже". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html

https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html

https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html

украина

россия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, бельгия, йенс столтенберг, александр де кроо, владимир зеленский, нато, евросоюз