https://ria.ru/20240418/axios-1940703215.html

СМИ: Аббас отверг просьбу отложить голосование о членстве Палестины в ООН

СМИ: Аббас отверг просьбу отложить голосование о членстве Палестины в ООН - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: Аббас отверг просьбу отложить голосование о членстве Палестины в ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас отклонил просьбу США отложить проведение голосования о членстве страны в ООН, сообщает портал Axios со ссылкой на палестинских, РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:55

2024-04-18T05:55

2024-04-18T05:56

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас отклонил просьбу США отложить проведение голосования о членстве страны в ООН, сообщает портал Axios со ссылкой на палестинских, американских и израильских чиновника. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщало, что Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в организации. "Президент Палестины Махмуд Аббас отклонил просьбу администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не продолжать работу над проведением голосования в Совете Безопасности ООН по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН", - говорится в сообщении портала. По словам источников, администрация Байдена оказывала давление на Аббаса и его советников в течение последних двух недель, чтобы они отказались от своих намерений. Госсекретарь США Энтони Блинкен поднял этот вопрос непосредственно в телефонном разговоре с Аббасом, а другие официальные лица США, как заявили палестинские и американские чиновники, поднимали его перед своими палестинскими коллегами почти каждый день. Портал подчеркивает, что официальные лица США и Израиля заявили, что администрация Байдена пытается помешать палестинцам получить нужное количество голосов, чтобы США не пришлось накладывать вето на резолюцию, так как вето США на такую резолюцию, особенно на фоне конфликта в секторе Газа, вызвало бы резкую критику Байдена на международном уровне и внутри его собственной партии, в том числе со стороны некоторых его сторонников. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Однако США уже неоднократно выражали мнение, что "вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться израильтяне и палестинцы". Израиль, пользующийся покровительством США, ясно дал понять, что против полноценного включения Палестины в семью ООН. По мнению израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, если СБ примет резолюцию, "он больше не будет заслуживать того, чтобы называться Советом безопасности - он навсегда должен будет именоваться террористическим советом".Палестина еще в 2011 году попросила принять ее ряды полноценных членов ООН, но тогда не добилась этого. В апреле 2024 года государство официально попросило СБ рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН. Ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения. Полянский заявлял, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Китай также за вступление палестинского государства в организацию.

https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html

https://ria.ru/20240418/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231014/izrail-1902835166.html

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в мире, сша, палестина, израиль, махмуд аббас, энтони блинкен, оон