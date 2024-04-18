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Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль

Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 18.04.2024

Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль

Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг передали бойцам в зоне СВО полноприводный автомобиль и лекарства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:31

2024-04-18T16:31

2024-04-18T16:31

калужская область

калужская область

законодательное собрание калужской области

благотворительность

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг передали бойцам в зоне СВО полноприводный автомобиль и лекарства, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Помощь фронту - по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции. Не буду обозначать весь перечень технических средств и гуманитарных грузов, которые мы направили на передовую. Такая работа ведется постоянно. Сегодня передали очередную машину. Будем помогать и дальше", - приводятся в сообщении слова на заседании сессии Заксобрания спикера парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Геннадия Новосельцева. Перед заседанием ряд депутатов встретились с участниками СВО, мобилизованными из Калужской области. Кроме того, на заседании Новосельцев вручил грамоты от командования одной из войсковых частей генеральному директору ООО "Каскад-Энергосбыт" Сергею Погосову и всему коллективу организации. Таким образом военнослужащие отблагодарили организацию за гуманитарную помощь и поставку дронов.

https://ria.ru/20240322/zakony-1934980369.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, законодательное собрание калужской области, благотворительность, гуманитарная помощь