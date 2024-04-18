Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской областиДепутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской области
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг передали бойцам в зоне СВО полноприводный автомобиль и лекарства, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Помощь фронту - по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции. Не буду обозначать весь перечень технических средств и гуманитарных грузов, которые мы направили на передовую. Такая работа ведется постоянно. Сегодня передали очередную машину. Будем помогать и дальше", - приводятся в сообщении слова на заседании сессии Заксобрания спикера парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Геннадия Новосельцева.
Перед заседанием ряд депутатов встретились с участниками СВО, мобилизованными из Калужской области.
Кроме того, на заседании Новосельцев вручил грамоты от командования одной из войсковых частей генеральному директору ООО "Каскад-Энергосбыт" Сергею Погосову и всему коллективу организации. Таким образом военнослужащие отблагодарили организацию за гуманитарную помощь и поставку дронов.
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