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Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 18.04.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:31 18.04.2024
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Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль
Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 18.04.2024
Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль
Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг передали бойцам в зоне СВО полноприводный автомобиль и лекарства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:31
2024-04-18T16:31
калужская область
калужская область
законодательное собрание калужской области
благотворительность
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг передали бойцам в зоне СВО полноприводный автомобиль и лекарства, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Помощь фронту - по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции. Не буду обозначать весь перечень технических средств и гуманитарных грузов, которые мы направили на передовую. Такая работа ведется постоянно. Сегодня передали очередную машину. Будем помогать и дальше", - приводятся в сообщении слова на заседании сессии Заксобрания спикера парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Геннадия Новосельцева. Перед заседанием ряд депутатов встретились с участниками СВО, мобилизованными из Калужской области. Кроме того, на заседании Новосельцев вручил грамоты от командования одной из войсковых частей генеральному директору ООО "Каскад-Энергосбыт" Сергею Погосову и всему коллективу организации. Таким образом военнослужащие отблагодарили организацию за гуманитарную помощь и поставку дронов.
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калужская область, законодательное собрание калужской области, благотворительность, гуманитарная помощь
Калужская область, Калужская область, Законодательное Собрание Калужской области, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской областиДепутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль
Депутаты калужского Заксобрания передали бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Калужской области
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг передали бойцам в зоне СВО полноприводный автомобиль и лекарства, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Помощь фронту - по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции. Не буду обозначать весь перечень технических средств и гуманитарных грузов, которые мы направили на передовую. Такая работа ведется постоянно. Сегодня передали очередную машину. Будем помогать и дальше", - приводятся в сообщении слова на заседании сессии Заксобрания спикера парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Геннадия Новосельцева.
Перед заседанием ряд депутатов встретились с участниками СВО, мобилизованными из Калужской области.
Кроме того, на заседании Новосельцев вручил грамоты от командования одной из войсковых частей генеральному директору ООО "Каскад-Энергосбыт" Сергею Погосову и всему коллективу организации. Таким образом военнослужащие отблагодарили организацию за гуманитарную помощь и поставку дронов.
Депутаты Законодательного собрания Калужской области
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Калужская областьКалужская областьЗаконодательное Собрание Калужской областиБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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