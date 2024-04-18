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Жительница Алтайского края открыла ателье благодаря соцконтракту - РИА Новости, 18.04.2024
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12:52 18.04.2024 (обновлено: 15:40 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/atele-1940772969.html
Жительница Алтайского края открыла ателье благодаря соцконтракту
Жительница Алтайского края открыла ателье благодаря соцконтракту - РИА Новости, 18.04.2024
Жительница Алтайского края открыла ателье благодаря соцконтракту
Жительница Алтайского края Татьяна Оголь смогла открыть первое в Михайловском районе ателье по ремонту и пошиву одежды в рамках соцконтракта, на полученные 260... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:52
2024-04-18T15:40
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Жительница Алтайского края Татьяна Оголь смогла открыть первое в Михайловском районе ателье по ремонту и пошиву одежды в рамках соцконтракта, на полученные 260 тысяч она приобрела необходимое оборудование, мебель и инструменты, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Я швея по образованию и всю жизнь работала в швейных цехах Бишкека. Богатый опыт работы с легкими тяжелыми тканями, верхней одеждой, мехами, кожей позволяет мне выполнять практически все виды по пошиву и ремонту одежды. Вот только предприятий или цехов такого профиля в Михайловском районе не оказалось", - сказала Оголь, ее слова приводит пресс-служба. Именно поэтому женщина и решила открыть собственное ателье. Сейчас предприниматель нарабатывает клиентскую базу. Односельчане приносят ей на реставрацию куртки, пальто, есть заказы на подгон одежды по фигуре, изготовление комплектов постельного белья. В министерстве социальной защиты Алтайского края отметили, что в этом году социальный контракт уже заключили 27 жителей Михайловского района, семь из них – на открытие собственного дела. На приобретение основных средств для ведения бизнеса, в том числе и в режиме самозанятости, они получили государственную поддержку на общую сумму почти 2 миллиона 245 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240415/tsvetomat-1940148348.html
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Твой бизнес, Алтайский край, Поддержка бизнеса , Бизнес, Твой бизнес – новости

Жительница Алтайского края открыла ателье благодаря соцконтракту

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудница в цехе ателье
Сотрудница в цехе ателье - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудница в цехе ателье. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Жительница Алтайского края Татьяна Оголь смогла открыть первое в Михайловском районе ателье по ремонту и пошиву одежды в рамках соцконтракта, на полученные 260 тысяч она приобрела необходимое оборудование, мебель и инструменты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Я швея по образованию и всю жизнь работала в швейных цехах Бишкека. Богатый опыт работы с легкими тяжелыми тканями, верхней одеждой, мехами, кожей позволяет мне выполнять практически все виды по пошиву и ремонту одежды. Вот только предприятий или цехов такого профиля в Михайловском районе не оказалось", - сказала Оголь, ее слова приводит пресс-служба.
Именно поэтому женщина и решила открыть собственное ателье. Сейчас предприниматель нарабатывает клиентскую базу. Односельчане приносят ей на реставрацию куртки, пальто, есть заказы на подгон одежды по фигуре, изготовление комплектов постельного белья.
В министерстве социальной защиты Алтайского края отметили, что в этом году социальный контракт уже заключили 27 жителей Михайловского района, семь из них – на открытие собственного дела. На приобретение основных средств для ведения бизнеса, в том числе и в режиме самозанятости, они получили государственную поддержку на общую сумму почти 2 миллиона 245 тысяч рублей.
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