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Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО - РИА Новости, 18.04.2024
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18:26 18.04.2024 (обновлено: 18:46 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/argentina-1940875861.html
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО - РИА Новости, 18.04.2024
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО
Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:26
2024-04-18T18:46
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни. "Это позволит стране повысить уровень подготовки вооруженных сил благодаря проведению международных учений и передовым технологиям, а также позволит участвовать в обсуждениях и стратегических решениях", - сказал он журналистам. Ранее в четверг министр обороны Луис Петри сообщил, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию. С приходом к власти Хавьера Милея в декабре прошлого года Аргентина взяла курс на полноценное партнёрство с США и странами Запада.
https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html
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в мире, аргентина, нато
В мире, Аргентина, НАТО
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО

Представитель Милея: Аргентина хочет участвовать в совместных учениях с НАТО

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни.
"Это позволит стране повысить уровень подготовки вооруженных сил благодаря проведению международных учений и передовым технологиям, а также позволит участвовать в обсуждениях и стратегических решениях", - сказал он журналистам.
Ранее в четверг министр обороны Луис Петри сообщил, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию.
С приходом к власти Хавьера Милея в декабре прошлого года Аргентина взяла курс на полноценное партнёрство с США и странами Запада.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Российский посол в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером
4 апреля, 16:46
 
В миреАргентинаНАТО
 
 
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