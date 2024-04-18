https://ria.ru/20240418/argentina-1940875861.html
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО - РИА Новости, 18.04.2024
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО
Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:26
2024-04-18T18:26
2024-04-18T18:46
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни. "Это позволит стране повысить уровень подготовки вооруженных сил благодаря проведению международных учений и передовым технологиям, а также позволит участвовать в обсуждениях и стратегических решениях", - сказал он журналистам. Ранее в четверг министр обороны Луис Петри сообщил, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию. С приходом к власти Хавьера Милея в декабре прошлого года Аргентина взяла курс на полноценное партнёрство с США и странами Запада.
https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, нато
Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО
Представитель Милея: Аргентина хочет участвовать в совместных учениях с НАТО
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни.
"Это позволит стране повысить уровень подготовки вооруженных сил благодаря проведению международных учений и передовым технологиям, а также позволит участвовать в обсуждениях и стратегических решениях", - сказал он журналистам.
Ранее в четверг министр обороны Луис Петри сообщил, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию.
С приходом к власти Хавьера Милея в декабре прошлого года Аргентина взяла курс на полноценное партнёрство с США
и странами Запада.