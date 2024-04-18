https://ria.ru/20240418/argentina-1940875861.html

Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО

Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО - РИА Новости, 18.04.2024

Аргентина выразила надежду на участие в международных учениях НАТО

Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:26

2024-04-18T18:26

2024-04-18T18:46

в мире

аргентина

нато

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 апр - РИА Новости. Аргентина, намеревающаяся стать глобальным партнёром НАТО, рассчитывает на участие в совместных военных учениях, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни. "Это позволит стране повысить уровень подготовки вооруженных сил благодаря проведению международных учений и передовым технологиям, а также позволит участвовать в обсуждениях и стратегических решениях", - сказал он журналистам. Ранее в четверг министр обороны Луис Петри сообщил, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию. С приходом к власти Хавьера Милея в декабре прошлого года Аргентина взяла курс на полноценное партнёрство с США и странами Запада.

https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, нато