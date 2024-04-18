https://ria.ru/20240418/alkogol-1940854045.html

В Красноярске девочку заставили выносить из магазина краденый алкоголь

В Красноярске девочку заставили выносить из магазина краденый алкоголь - РИА Новости, 18.04.2024

В Красноярске девочку заставили выносить из магазина краденый алкоголь

Семилетняя девочка в Красноярске выносила из супермаркета краденный алкоголь, который прятал в ее школьном рюкзаке сожитель матери, сообщает ГУМВД РФ по... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:01

2024-04-18T17:01

2024-04-18T17:49

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Семилетняя девочка в Красноярске выносила из супермаркета краденный алкоголь, который прятал в ее школьном рюкзаке сожитель матери, сообщает ГУМВД РФ по Красноярскому краю. "Правоохранители выяснили, что ранее судимый красноярец 1990 г. р. вместе с сожительницей 1983 г. р. решил заняться кражей и перепродажей магазинного алкоголя. Для этого они приходили с 7-летней дочкой женщины в супермаркет, складывали в её школьный рюкзак спиртное, отдавали девочке и выходили из торговой точки. Позже похищенное мужчина продавал на улице", - говорится в сообщении. В марте прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов Красноярска сотрудниками охраны магазина при попытке вынести алкоголь задержаны мужчина с девочкой. Установлено, что с января по март прошлого года взрослые совершили пять краж на общую сумму около 14 тысяч рублей. В отношении них было заведено уголовное дело по статьям о вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и краже, совершенной организованной группой. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщнице – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование дела завершено. Также полицейские собрали и направили в отдел по опеке и попечительству администрации Свердловского района Красноярска материалы на лишение матери родительских прав. По результатам их рассмотрения суд лишил женщину родительских прав. В настоящее время девочка находится в Краевом центре семьи и детей.

https://ria.ru/20240416/sud-1940318976.html

https://ria.ru/20231221/shkolnik-1917116751.html

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красноярский край

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происшествия, красноярск, россия, красноярский край