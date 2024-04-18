В Красноярске девочку заставили выносить из магазина краденый алкоголь
В Красноярске девочка выносила из магазина алкоголь, украденный сожителем матери
ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Семилетняя девочка в Красноярске выносила из супермаркета краденный алкоголь, который прятал в ее школьном рюкзаке сожитель матери, сообщает ГУМВД РФ по Красноярскому краю.
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"Правоохранители выяснили, что ранее судимый красноярец 1990 г. р. вместе с сожительницей 1983 г. р. решил заняться кражей и перепродажей магазинного алкоголя. Для этого они приходили с 7-летней дочкой женщины в супермаркет, складывали в её школьный рюкзак спиртное, отдавали девочке и выходили из торговой точки. Позже похищенное мужчина продавал на улице", - говорится в сообщении.
В марте прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов Красноярска сотрудниками охраны магазина при попытке вынести алкоголь задержаны мужчина с девочкой.
Установлено, что с января по март прошлого года взрослые совершили пять краж на общую сумму около 14 тысяч рублей. В отношении них было заведено уголовное дело по статьям о вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и краже, совершенной организованной группой. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщнице – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование дела завершено.
Также полицейские собрали и направили в отдел по опеке и попечительству администрации Свердловского района Красноярска материалы на лишение матери родительских прав. По результатам их рассмотрения суд лишил женщину родительских прав. В настоящее время девочка находится в Краевом центре семьи и детей.
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