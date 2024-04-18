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Кэмерон: Западу придется быть креативным, чтобы использовать активы России - РИА Новости, 18.04.2024
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20:46 18.04.2024 (обновлено: 20:47 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940908168.html
Кэмерон: Западу придется быть креативным, чтобы использовать активы России
Кэмерон: Западу придется быть креативным, чтобы использовать активы России - РИА Новости, 18.04.2024
Кэмерон: Западу придется быть креативным, чтобы использовать активы России
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил уверенность, что Западу удастся найти способ использовать замороженные активы РФ на нужды Украины,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:46
2024-04-18T20:47
россия
украина
великобритания
дэвид кэмерон
джереми хант
антон силуанов
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил уверенность, что Западу удастся найти способ использовать замороженные активы РФ на нужды Украины, однако для этого ему придется быть "креативным". "Замороженные российские активы находятся в Великобритании, и Европе и в других местах, и мы должны искать пути использовать эти активы для помощи Украины в её обороне… Я не сомневаюсь, что мы найдём способ, однако нам придётся быть креативными, и нам придётся быть гибкими", - заявил министр журналистам в Италии, где проходит встреча глав МИД стран "Большой семёрки". Его слова приводит агентство Франс Пресс. Ранее глава британского минфина Джереми Хант назвал "очень интригующим" предложение об использовании замороженных активов РФ для финансирования военных усилий Украины. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240417/aktivy-1940492983.html
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россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, джереми хант, антон силуанов, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Джереми Хант, Антон Силуанов, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Кэмерон: Западу придется быть креативным, чтобы использовать активы России

Кэмерон: Западу придется быть креативным, чтобы использовать российские активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил уверенность, что Западу удастся найти способ использовать замороженные активы РФ на нужды Украины, однако для этого ему придется быть "креативным".
«
"Замороженные российские активы находятся в Великобритании, и Европе и в других местах, и мы должны искать пути использовать эти активы для помощи Украины в её обороне… Я не сомневаюсь, что мы найдём способ, однако нам придётся быть креативными, и нам придётся быть гибкими", - заявил министр журналистам в Италии, где проходит встреча глав МИД стран "Большой семёрки". Его слова приводит агентство Франс Пресс.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Киев не сможет сразу получить российские активы при конфискации, пишут СМИ
17 апреля, 04:39
Ранее глава британского минфина Джереми Хант назвал "очень интригующим" предложение об использовании замороженных активов РФ для финансирования военных усилий Украины.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России
16 апреля, 08:34
 
РоссияУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронДжереми ХантАнтон СилуановЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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