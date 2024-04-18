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ЕС хочет выделить Киеву три миллиарда евро доходов от российских активов
ЕС хочет выделить Киеву три миллиарда евро доходов от российских активов - РИА Новости, 18.04.2024
ЕС хочет выделить Киеву три миллиарда евро доходов от российских активов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение по использованию доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине приняли "все страны... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:29
2024-04-18T19:29
2024-04-18T19:50
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урсула фон дер ляйен
кристин лагард
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение по использованию доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине приняли "все страны ЕС", и она рассчитывает в этом году инвестировать в военную помощь 2,5 – 3 миллиарда евро из таких доходов. "Решение было принято всеми странами ЕС, что мы используем непредвиденные доходы согласно нашему предложению. И если мы будем работать в правильном темпе, как мы это делаем сейчас, мы сможем инвестировать в этом году доходы в размере, который ожидается в 2,5 - 3 млрд евро в год на военные нужды", - сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сделанное ранее заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард о юридических рисках в случае использования российских активов. Ранее глава ЕК заявляла, что рассчитывает начать выплаты на помощь Украине из этой статьи расходов, начиная с июля этого года.
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украина, россия, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк, санкции в отношении россии, киев
Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Кристин Лагард, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский центральный банк, Санкции в отношении России, Киев
ЕС хочет выделить Киеву три миллиарда евро доходов от российских активов
Глава ЕК: ЕС хочет выделить на помощь Киеву три млрд евро доходов от активов РФ