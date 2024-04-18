https://ria.ru/20240418/aktivy-1940890295.html

ЕС хочет выделить Киеву три миллиарда евро доходов от российских активов

ЕС хочет выделить Киеву три миллиарда евро доходов от российских активов - РИА Новости, 18.04.2024

ЕС хочет выделить Киеву три миллиарда евро доходов от российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение по использованию доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине приняли "все страны... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:29

2024-04-18T19:29

2024-04-18T19:50

украина

россия

урсула фон дер ляйен

кристин лагард

еврокомиссия

евросоюз

европейский центральный банк

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение по использованию доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине приняли "все страны ЕС", и она рассчитывает в этом году инвестировать в военную помощь 2,5 – 3 миллиарда евро из таких доходов. "Решение было принято всеми странами ЕС, что мы используем непредвиденные доходы согласно нашему предложению. И если мы будем работать в правильном темпе, как мы это делаем сейчас, мы сможем инвестировать в этом году доходы в размере, который ожидается в 2,5 - 3 млрд евро в год на военные нужды", - сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сделанное ранее заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард о юридических рисках в случае использования российских активов. Ранее глава ЕК заявляла, что рассчитывает начать выплаты на помощь Украине из этой статьи расходов, начиная с июля этого года.

https://ria.ru/20240418/stoltenberg-1940854563.html

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украина, россия, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк, санкции в отношении россии, киев