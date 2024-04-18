https://ria.ru/20240418/aktivy-1940771862.html

Главы МИД G7 обсудят использование доходов с российских активов

Главы МИД G7 обсудят использование доходов с российских активов - РИА Новости, 18.04.2024

Главы МИД G7 обсудят использование доходов с российских активов

Главы МИД стран "Большой семерки" на встрече на итальянском острове Капри в рамках сессии по Украине обсудят использование доходов с замороженных российских... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:49

2024-04-18T12:49

2024-04-18T12:59

россия

йенс столтенберг

дмитрий кулеба

евросоюз

нато

g7

санкции в отношении россии

брюно ле мэр

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КАПРИ (Италия), 18 апр – РИА Новости. Главы МИД стран "Большой семерки" на встрече на итальянском острове Капри в рамках сессии по Украине обсудят использование доходов с замороженных российских активов, сообщил журналистам источник на мероприятии. Согласно этой информации, на сессии с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы будет обсуждается наращивание поддержки Украины в сфере ПВО и разблокирование фондов западных стран для помощи Киеву. В среду министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на вопрос РИА Новости сообщил, что Париж готов найти "наилучший способ" использования доходов от замороженных активов России для поддержки Украины. в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне говорилось, что страны "Большой семерки" намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

https://ria.ru/20240204/aktivy-1925374047.html

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