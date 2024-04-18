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Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи - РИА Новости, 18.04.2024
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17:46 18.04.2024 (обновлено: 18:03 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/aksenov-1940865321.html
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи - РИА Новости, 18.04.2024
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи
Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:46
2024-04-18T18:03
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и попросил его решения по поводу продолжения его работы."Коллеги меня спрашивают по поводу моего продолжения работы и карьеры, я говорю "я солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи". Поэтому прошу Вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы", – сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.Глава Крыма Сергей Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом, каждый раз на пятилетний срок.В соответствии с законом, глава республики Крым избирается депутатами парламента региона из числа трех кандидатов, представленных президентом Российской Федерации.Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.
https://ria.ru/20240418/aksenov-1940861562.html
https://ria.ru/20240418/putin-1940864198.html
республика крым
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сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым
Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Республика Крым
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи

Глава Крыма Аксенов попросил Путина решить вопрос продолжения своей работы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и попросил его решения по поводу продолжения его работы.
"Коллеги меня спрашивают по поводу моего продолжения работы и карьеры, я говорю "я солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи". Поэтому прошу Вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы", – сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму
Вчера, 17:31
Глава Крыма Сергей Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом, каждый раз на пятилетний срок.
В соответствии с законом, глава республики Крым избирается депутатами парламента региона из числа трех кандидатов, представленных президентом Российской Федерации.
Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Путин напомнил Аксенову о важности роста доходов граждан
Вчера, 17:42
 
Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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