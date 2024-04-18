https://ria.ru/20240418/aksenov-1940865321.html
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи - РИА Новости, 18.04.2024
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи
Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:46
2024-04-18T17:46
2024-04-18T18:03
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и попросил его решения по поводу продолжения его работы."Коллеги меня спрашивают по поводу моего продолжения работы и карьеры, я говорю "я солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи". Поэтому прошу Вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы", – сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.Глава Крыма Сергей Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом, каждый раз на пятилетний срок.В соответствии с законом, глава республики Крым избирается депутатами парламента региона из числа трех кандидатов, представленных президентом Российской Федерации.Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.
https://ria.ru/20240418/aksenov-1940861562.html
https://ria.ru/20240418/putin-1940864198.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым
Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Республика Крым
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи
Глава Крыма Аксенов попросил Путина решить вопрос продолжения своей работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и попросил его решения по поводу продолжения его работы.
"Коллеги меня спрашивают по поводу моего продолжения работы и карьеры, я говорю "я солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи". Поэтому прошу Вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы", – сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.
Глава Крыма Сергей Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом, каждый раз на пятилетний срок.
В соответствии с законом, глава республики Крым избирается депутатами парламента региона из числа трех кандидатов, представленных президентом Российской Федерации.
Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.