https://ria.ru/20240418/aksenov-1940865321.html

Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи

Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи - РИА Новости, 18.04.2024

Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи

Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:46

2024-04-18T17:46

2024-04-18T18:03

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным сказал, что и далее готов выполнять поставленные президентом задачи и попросил его решения по поводу продолжения его работы."Коллеги меня спрашивают по поводу моего продолжения работы и карьеры, я говорю "я солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи". Поэтому прошу Вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы", – сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.Глава Крыма Сергей Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом, каждый раз на пятилетний срок.В соответствии с законом, глава республики Крым избирается депутатами парламента региона из числа трех кандидатов, представленных президентом Российской Федерации.Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.

https://ria.ru/20240418/aksenov-1940861562.html

https://ria.ru/20240418/putin-1940864198.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым